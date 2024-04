Coppa Italia A2/M – Cuneo batte ancora Pineto e passa ai quarti: ora arriva la rivincita con Porto Viro

Primo obiettivo raggiunto per quanto riguarda la Coppa Italia per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, che vince anche Gara-2 degli ottavi di finale e guadagna il passaggio del turno. La partita di sabato sera in casa della Abba Pineto si risolve come all’andata in tre set, in cui i padroni di casa non riescono a passare i 20 punti in nessuna occasione.

I ragazzi di coach Battocchio scendono in campo dimostrando di voler fortemente il passaggio del turno e conquistano con grande autorità la prima frazione. Leggermente più combattute le successive due, ma i cuneesi restano in controllo nonostante la serata difficile dell’opposto Jensen, rallentato da un problema alla spalla e rimpiazzato da Bristot. Il giovanissimo atleta non si fa cogliere dall’emozione e realizza in poco più di un set nove punti, determinanti per il successo finale.

Abba Pineto – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 0-3 (15-25, 20-25, 19-25)

Abba Pineto: Paris 0, Di Silvestre 5, Basso 1, Santangelo 6, Panciocco 1, Nikacevic 9, Mignano 0, Pesare (L), Sorgente (L), Jeroncic 2, Frac 1, Loglisci 4, Msatfi 0. N.E. Marolla. All. Douglas Silva.

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 0, Botto 11, Codarin 10, Jensen 1, Dukic 11, Volpato 14, Giordano (L), Gottardo 0, Bristot 9, Staforini (L). N.E. Colangelo, Giacomini, Andreopoulos, Cioffi. All. Battocchio.

ARBITRI: Di Bari, De Simeis. NOTE – durata set: 24′, 26′, 25′; tot: 75′.

La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo incontrerà nei quarti di finale la Delta Group Porto Viro, che l’ha giustiziata nei quarti di finale playoff. La prima gara della serie andrà in scena in Veneto nella giornata di mercoledì 1° maggio, mentre il ritorno sarà nel capoluogo cuneese domenica 5 maggio. In quell’occasione, se necessario, si disputerà il golden set.

Il prossimo fine settimana sarà dunque di riposo per capitan Botto e compagni, ma alcune squadre scenderanno in campo. Sicuramente sarà il caso di Consoli Sferc Brescia e Conad Reggio Emilia, che disputeranno Gara-3 della loro sfida degli ottavi dopo averne vinta una a testa. Potrebbe esserci anche Gara-3 della finale playoff, ma la Yuasa Battery Grottazzolina può conquistare la promozione in A1 già nella Gara-2 del 25 aprile.

COPPA ITALIA A2 MASCHILE – OTTAVI DI FINALE, GARA 2 (21/4)

Abba Pineto (12) – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo (2) 0-3 (15-25, 20-25, 19-25)

Conad Reggio Emilia (11) – Consoli Sferc Brescia (6) 3-1 (24-26, 25-23, 25-22, 25-20)

WOW Green House Aversa (10) – Tinet Prata di Pordenone (5) 1-3 (25-22, 14-25, 24-26, 20-25)

Pool Libertas Cantù (9) – Kemas Lamipel Santa Croce (8) 3-2 (25-23, 24-26, 25-18, 19-25, 16-14)

SERIE A2 MASCHILE – FINALE, GARA 1

Yuasa Battery Grottazzolina – Emma Villas Siena 3-0 (25-18, 25-20, 25-22)

COPPA ITALIA A2 MASCHILE – OTTAVI DI FINALE, GARA 3 (28/4)

Consoli Sferc Brescia (6) – Conad Reggio Emilia (11)

SERIE A2 MASCHILE – FINALE, GARA 2 (25/4)

Emma Villas Siena – Yuasa Battery Grottazzolina