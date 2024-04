Calcio a 5 A2 Élite: Elledì FC beffata a Mestre

L’Elledì FC viene rimontata e beffata a Mestre dalla Fenice. La Fenice parte con Feverati, Moscoso, Baloira, Di Fonzo e Persec; la risposta dell’Elledì FC è affidata a Lamberti, Oanea, Miguel Leon, Vincenti e Cerbone.

La prima azione pericolosa dell’incontro arriva al 4′ con la doppia conclusione di Costamanha, a cui risponde Feverati. La reazione dei veneti passa dal talento di Di Fonzo che, dopo una grande galoppata sull’out di destra, non trova nel cuore dell’area né Persec e né Stefanon. Il mancino di Miguel Leon sblocca la gara e porta i giallo-neri in vantaggio (0-1) al 7′. Lamberti difende bene i pali e Costamanha raddoppia due giri di lancette più tardi (0-2). L’Elledì FC non centra il tris e la formazione di Landi non riesce, nonostante una chiusura di prima frazione in crescendo, ad accorciare. Le squadre vanno così negli spogliatoi sullo 0-2.

Di Fonzo e Persec chiudono una triangolazione perfetta e al PalaFranchetti il pubblico di fede arancio-nero-verde può festeggiare (1-2). Lamberti e Feverati si superano rispettivamente su Ceccon e Costamanha. È proprio Ceccon però a riportare la disputa sul 2-2 con il suo tocco sotto a battere l’estremo difensore piemontese. La rimonta è completata con la doppietta personale di Persec (3-2) a poco meno di 7 minuti dalla sirena finale. Oanea e compagni provano a risalire la china con il portiere di movimento, ma la Fenice non trema più e difende fino al termine la lunghezza di vantaggio.

L’Elledì viene così scavalcata dalle dirette concorrenti e anche una vittoria nell’ultimo turno (sabato 27 aprile, a Caramagna Piemonte, con lo Sporting Altamarca) potrebbe non bastare per i play-off.

Fenice Venezia Mestre – Elledì FC 3-2

Reti: Persec (2) e Ceccon (Fenice); Miguel Leon, Costamanha (Elledì FC)

c.s.