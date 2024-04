Miglioramento dell’efficienza e riduzione dei consumi per il Teatro Sociale “G. Busca” di Alba

Il Comune di Alba è pronto a rinnovare e rendere più efficienti gli impianti del Teatro Sociale “G. Busca” grazie ad un importante contributo della Regione Piemonte da 319.786 euro. L’Amministrazione cofinanzierà il progetto con 79.946 euro per un totale di 399.733 euro.

Il finanziamento regionale rientra negli oltre 31 milioni di euro di risorse assegnate per la realizzazione di 59 progetti di sviluppo territoriale di altrettanti comuni e unioni montane del Piemonte grazie all’azione condotta dalla Regione attraverso il Programma operativo complementare 2014-2020, approvato dal Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. La Regione nei giorni scorsi, nel Grattacielo Piemonte, ha incontrato i beneficiari dei contributi per dare formalmente il via all’iter che permetterà di realizzare i progetti. Per il Comune di Alba era presente l’assessore alle Opere pubbliche Massimo Reggio.

Per quanto riguarda il progetto albese sono previsti diversi interventi sugli impianti e sulle apparecchiature ormai obsoleti e malfunzionanti con l’obiettivo di migliorare la funzionalità e l’efficienza energetica dell’intero complesso. Tra i lavori è compresa la sostituzione di circa 650 lampade ad incandescenza con corpi illuminanti a led di uguale o maggiore luminosità e consumo inferiore. Verrà sostituito il sistema che produce acqua refrigerata per il raffrescamento delle sale e degli ambienti accessori, come foyers e camerini, che risale al 1996. E’ prevista, inoltre, la modifica delle sottostazioni di riscaldamento e raffrescamento costruite nel 1995 che si trovano ora in condizioni di precario funzionamento per termine della vita tecnica dei principali componenti. Infine, sarà sostituito il sistema di supervisione e telegestione, anche questo obsoleto e oggetto di ripetuti guasti e malfunzionamenti, che spesso ha obbligato a un utilizzo in manuale del sistema di illuminazione e di regolazione del calore con conseguenti disservizi.

Grazie a tutti questi interventi è previsto un importante miglioramento del comfort e della fruizione del teatro e un risparmio nella gestione di oltre 20 mila euro all’anno.

Il sindaco Carlo Bo e l’assessore alle Opere pubbliche Massimo Reggio: “Un contributo importante che ci permetterà di rinnovare completamente il sistema impiantistico del Teatro sociale e di risparmiare diverse migliaia di euro all’anno di bollette e manutenzioni. Il nostro teatro è una delle opere culturali più belle e ricche di storia della città. La sua doppia struttura con la sala storica ottocentesca, la sala moderna con platea e galleria e il palcoscenico collocato proprio nel mezzo, fa del Sociale una costruzione unica in Europa. Questo considerevole intervento tecnico permetterà anche di offrire un migliore servizio per i tanti utenti in termini di illuminazione e temperatura delle sale”.

