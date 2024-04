Prima Categoria F: il Murazzo passa (1-4) con l’Azzurra a Morozzo

Per la quintultima giornata del campionato di Prima categoria girone F al “Federico Roccia” di Morozzo si affrontano i locali morozzesi dell’Azzurra in tenuta blu con inserti gialli e gli ospiti fossanesi del Murazzo in completa tenuta rossa da trasferta. La squadra locale allenata da mister Ezequiel Javier Terzo è attualmente posizionata nel gruppone di centro classifica ed arriva all’appuntamento domenicale dopo 3 pareggi consecutivi (San Rocco, Tre Valli e Langa Calcio) che hanno dato nuova linfa dopo la battuta d’arresto subita ad opera della capolista Racconigi. I ragazzi di mister Simone Prato, dal canto loro, sono reduci dalla bella ed importante vittoria proprio contro l’Atletico Racconigi che ha consentito ai ragazzi fossanesi di coltivare nuovamente sogni di gloria rimanendo incollati al treno delle formazioni che lottano per i piazzamenti playoff. La gara si mette subito sui binari corretti per gli ospiti che passano al 5’ con Di Biase abile a superare Rossi su imbucata di Chiotti. I locali nonostante lo svantaggio non si scompongono e riescono a pervenire al pareggio al 32’ grazie al perfetto calcio piazzato dell’ottimo Santini che buca imparabilmente Gaia. Nella seconda frazione di gioco i fossanesi sfruttano un errore di Rossi all 11’ per riportarsi in vantaggio nuovamente con Di Biase e dilagano nel finale al 42’ con Fissore e al 44’ con la tripletta personale di bomber Di Biase, entrambi bravi a capitalizzare i calci piazzati di Shehu e battere l’incolpevole Rossi.

La cronaca dell’incontro.

Al 5’ rimessa laterale per il Murazzo, Chiotti imbuca pregevolmente per Di Biase che trafigge Rossi in uscita per il vantaggio ospite. Al 27’ ancora ospiti pericolosi con Di Biase che scatta in profondità, probabilmente in posizione di offside, e tenta la conclusione deviata da Rossi; sul corner dalla destra di Giordana svetta Garis che indirizza, però, sul fondo. Al 32’ pareggio dell’Azzurra: calcio di punizione da fuori area di Santini che si infila imparabilmente alla destra di Gaia. Al 34’ insistono i locali che, dopo un batti e ribatti in area di rigore, vanno alla conclusione il neo entrato Vallati murato in uscita da Gaia.

Al primo minuto della ripresa si rende pericolosa l’Azzurra con Santini che va alla conclusione murata dalla difesa ospite, il pallone si impenna e arriva sui piedi di Ambrogio che, al volo, tenta la conclusione da posizione favorevole ma spedisce sul fondo. All’11’ nuovo vantaggio ospite: Rossi commette un errore sul rilancio e il più lesto di tutti ad approfittarne è Di Biase che batte per la seconda volta l’estremo difensore morozzese. Al 15’ Rossi si riscatta volando sulla propria sinistra e deviando il perfetto colpo di testa di Di Biase. Al 20’ ancora Murazzo pericoloso con la combinazione fra Di Biase e Chiotti che porta quest’ultimo al tiro contratto dalla retroguardia locale. Al 32’ sempre Di Biase protagonista per i suoi quando riceve una spizzata di Shehu e tenta la conclusione deviata con i pugni da Rossi. Al 42’ terza marcatura ospite: punizione dalla trequarti di Shehu che viene deviata sottoporta da Fissore. Al 44’ il copione si ripete con Di Biase che sfrutta l’assist del compagno per battere Rossi e siglare la sua personale tripletta.

Azzurra: Rossi Fabio, Ghibaudo Andrea, Manassero Nicholas, Bonelli Luca (dal 24’ s.t. Engolo Steve Willy), Ambrogio Nicolò, Bravo Samuele, Squillace Samuel Anthony (dal 30’ p.t. Vallati Francesco), Mana Simone (Cap.) (dal 9’ s.t. Campanini Filippo), Fenoglio Gioele, Santini Filippo, Gjura Jonathan (dal 40’ s.t. Turco Pietro). Caula Gabriele, Marelli Mattia, Mana Matteo, Lingua Paolo. Allenatore: Terzo Ezequiel Javier.

Murazzo: Gaia Daniele, Busso Marco (Cap.), Talamo Francesco (dall’11’ s.t. Konate Mohamed Bent), Garis Filippo, Cravero Lorenzo, Mazzei Denis (dall’11’ s.t. Pia Lorenzo), Ghigo Giacomo (dall’11’ s.t. Shehu Andi), Giordana Carlo, Chiotti Francesco (dal 24’ s.t. Giordano Alberto), Mennitto Simone (dal 34’ s.t. Fissore Alessandro), Di Biase Francesco. Poccetti Alessandro, Garnero Mattia, Burdese Stefano, Grasso Valerio. Allenatore: Prato Simone.

Reti: 5’ p.t. Di Biase Francesco (M), 32’ p.t. Santini Filippo (A), 11’ s.t. Di Biase Francesco (M), 42’ s.t. Fissore Alessandro (M), 44’ s.t. Di Biase Francesco (M).

Ammonizioni: Ambrogio Nicolò (A), Giordano Alberto (M). Espulsioni: nessuna.

