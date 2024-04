B2/F – L’Alba Volley scivola in Liguria: Albenga vince 3-2

Serata di luci e ombre per L’Alba Volley che dopo un primo set vinto imponendo il proprio gioco perde il secondo set ai vantaggi e il terzo non riuscendo più a replicare il bel gioco fatto vedere nei set precedenti. Le ragazze di coach Ficarra non mollano e nel quarto set dopo aver subito un allungo che sembrava portare Albenga alla vittoria rimonta e chiude il parziale, decisivo il turno al servizio di Gallina. Il 5° set Alba inizia forte inchiodando le avversarie sul 10-5. I 5 punti di vantaggio però non bastano alle albesi per chiudere il match a proprio favore perché Albenga si riporta sotto con un turno in battuta che sarà cruciale. I risultati dagli altri campi mandano L’Alba Volley al quarto posto a 45 punti appaiata a Vigevano e Chieri.

FORMAZIONI:

Vigo Albenga in campo con la diagonale di posto 2 Vernetti – Quaranta, in posto 4 Cassisi-Cavallaro, centrali Faieta-Marcieca e Moraglio a difendere la seconda linea.

L’Alba Volley risponde con palleggio-opposto Demichelis-Olocco, laterali Resmini-Venturini, al centro Gallina-Quilico, libero Lazzarin.

1° SET

Albenga parte forte con un parziale di 3-0. Quilico con un muro interrompe la striscia positiva delle padrone di casa. L’opposta Quaranta mette a segno un bell’attacco in diagonale ma Resmini risponde subito con un mani out. Il vantaggio albese arriva dopo un errore avversario. Gallina mette a referto il primo punto che vale il doppio vantaggio (6-4). Ancora Resmini in attacco e un tocco di prima intenzione di Demichelis valgono il +3 (8-5). Due errori albesi riportano Albenga a contatto ma Gallina in attacco mantiene il doppio margine. Venturini con una bella diagonale stretta trova l’11-8 e successivamente con un mani out dà il massimo vantaggio del set. Quilico con un bel primo tempo firma il 13-9. Albenga torna sotto con due belle giocate di Cassisi. Quilico ferma la rimonta e Olocco riporta le albesi avanti di 4 lunghezze costringendo il tecnico ligure a chiamare il primo time-out. L’opposta ligure subito a segno al rientro in campo (16-13). Olocco con un attacco in diagonale trova il diciassettesimo punto. Dopo l’ace di Olocco che vale il +6 (19-13) è nuovamente time-out per lo staff di Albenga. Con un turno al servizio di Resmini, un attacco e due muri di Gallina L’Alba Volley si guadagna il set point subito trasformato da Venturini. 25-15 L’Alba Volley.

2° SET

Gallina riprende da dove aveva finito nel set precedente e firma il primo vantaggio del set. Con un mani-out per parte il punteggio rimane invariato, le palleggiatrici innescano i propri centrali ed il set procede punto a punto. Alba prova a forzare in attacco ma trova due errori che permettono alle padrone di casa di portarsi sull’8-6, saranno due punti di Olocco a riportare il match in parità. Resmini e Quilico la seguono prima dell’errore al servizio albese (9-10). Il set continua con belle giocate alternate a qualche errore di troppo per entrambi i sestetti. Alba si porta sul 13-17 con Gallina al servizio e Venturini efficace in prima linea. Time out Barigione. Albenga con pazienza difende e sfrutta le mani a muro piemontesi (16-17), gioco fermo per volere dello staff albese. Alba non riesce a limitare le attaccanti di casa e match in totale equilibrio fino al 20 pari. La Vigo si affida al suo attaccante di prima linea con due attacchi punto di fronte ad un’Alba poco lucida (23-21). Resmini sfrutta le mani a muro avversarie e Albenga fa lo stesso conquistando il primo set ball. Resmini annulla il primo, time out Albenga. Le piemontesi non mollano e si portano sul 24-25 con Gallina in primo tempo. Tre free ball a favore non sfruttate mandano Albenga sul +1 (26-25) che Alba pareggia con un errore avversario. Cassisi e un errore albese chiudono il set per le padrone di casa.

3° SET

Resmini apre il set, Quilico ace. L’opposta di Albenga non ci sta e sblocca il punteggio (1-2). Albenga spinge dai 9 metri trovando tre ace, Resmini trova continuità in attacco trascinando le sue. Gallina mette a segno l’ace del 6 pari. Due punti Albenga che Alba ricuce con Venturini e Demichelis. Le padrone di casa si affidano alla propria opposta che incrementa punti. Dopo la parità sul 13 pari Albenga si porta sul +2, Alba si affida al doppio cambio per giocare sui tre attacchi. Albenga mantiene il doppio vantaggio che incrementa fino al 19-15 e coach Ficarra stoppa il gioco. Errore albese alla ripresa, Albenga controlla il +4 fino all’attacco del -2 di Resmini e time out ligure. Il -1 è un pallonetto dell’attaccante piemontese ma Albenga in attacco non è da meno (24-21) e coach Ficarra ferma il gioco. Un errore albese sul finale regala il set ad Albenga sul 25 a 22.

4° SET

Venturini in battuta impegna la ricezione avversaria costringendo poi ad un errore in attacco (0-1). Resmini tocca a muro e contrattacca la palla che vale subito il doppio vantaggio (0-2). Albenga ne approfitta di qualche errore di troppo da parte delle albesi per portarsi avanti di una lunghezza (3-2). Olocco per la parità (3-3). Altro passaggio a vuoto in casa L’Alba Volley permette ad Albenga di allungare (6-3). L’attacco vincente di Resmini concede alle albesi di tornare a -2 e con l’ace di Olocco è 6-5. Albenga con un ace si porta sul 10-7 ma Venturini trova un varco nel muro ligure (10-8). L’errore della seconda linea fa scappare Albenga (12-8) costringendo coach Ficarra a chiamare time-out. Venturini alza la saracinesca e mura il punto del 12-9. Albenga è ben organizzata e Alba non riesce a trovare il break decisivo per impattare il set rimanendo sotto di 3 (14-11). Dopo uno scambio lunghissimo Venturini mette a terra l’attacco del 16-13. Turno favorevole al servizio ed Albenga che allunga di nuovo (18-13) e coach Ficarra utilizza il secondo time-out a propria disposizione. Al rientro in campo Gallina viene murata in fast e il distacco diventa di 6 punti (19-13). Set che sembra compromesso ma il turno al servizio di Gallina inceppa il gioco di Albenga, che subisce anche un ace che vale il -1 a L’Alba Volley (19-18). La parità ed il sorpasso albese sono subito serviti con l’ennesimo attacco vincente di Venturini (19-20). Albenga con una giocata vincente sulle mani del muro ritrova la parità (20-20). L’inerzia del set cambia ed Albenga con 2 errori consecutivi manda le albesi sul +2 (20-22). Locali che provano a riportarsi sotto ma con altri due errori in attacco regalano alle albesi due set point (22-24). Attacco imprendibile in diagonale di Resmini e L’Alba Volley impatta il match sul 2-2. Si deciderà tutto al 5º e decisivo set.

5° SET

Le padrone di casa aprono il tie-break con un attacco vincente, Venturini risponde subito con una diagonale imprendibile. Demichelis posizionata bene a muro ferma Cavallaro e Gallina firma il doppio vantaggio con un ace (1-3). Venturini di nuovo a segno ma le padrone di casa non mollano e provano a rosicchiare punti. Alba non ci sta e piazza un parziale di 3-0 che le permette di portarsi al cambio campo sull’8-5 a proprio favore. Resmini con un bell’attacco mette a terra il +4 costringendo il tecnico di casa a fermare il gioco. Venturini dai 9 metri trova un ace che sembra decisivo per il match (5-10), il 6-11 è un terzo tocco piedi a terra di Demichelis. Albenga effettua dei cambi che riportano ordine e si portano al -3 con qualche regalo albese (8-11). Un parziale di 6 a 0 (guidato dal turno al servizio di Cavallaro) destabilizza le albesi che nonostante i due time out chiamati si spengono sul più bello cedendo set e match.

Vigo Albenga – L’Alba Volley 3-2 (15/25 – 28/26 – 25/22 – 23/25 – 15/12)

VIGO ALBENGA: Della Peruta, Faieta, Marcieca, Vernetti (K), Castino, Caprioglio, Ferraro ne, Quaranta, Moraglio (L), Revello, Cassisi, Cavallaro, Ferrigno (L) ne, Ravera, Arrighetti. Allen.Barigione

L’ALBA VOLLEY: Gallina, Quilico, Cattaneo ne, Resmini, Demichelis (K), Venturini, Alessandria, Lazzarin (L), Raimondo (L), Boggio, Olocco. Allen. Ficarra-Oliva

La squadra tornerà al PalaCentrostorico di Alba sabato 14 aprile alle ore 21 contro la giovane formazione di Orago (Va) per la nona giornata di ritorno.

