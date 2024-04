Il fascino del rally dentro e fuori il suo percorso

Come sempre lo spettacolo è, come si dice, a 360 gradi. Non solo per una questione panoramica (perché i paesaggi delle Langhe fanno da contorno e meritano di essere ammirati), ma anche perché uno show tira l’altro e tutto ruota attorno allo spettacolo principale, quello dei motori.

Sulle strade la passione correrà veloce, sostenuta dalle acrobazie alla guida di grandi piloti e navigatori (a proposito, visto che la chiusura delle iscrizioni è stata prorogata di qualche giorno, aspettiamoci qualche piacevole sorpresa dal punto di vista dei nomi in arrivo). E la stessa atmosfera sarà riscontrabile anche tra i due poli del Rally, ovvero nell’area di piazza Medford e piazza Sarti, tra il palco della partenza/arrivo e l’altro punto centrale del Parco assistenza, il cuore di tutta la competizione.

Fuori dalla gara, un momento molto atteso dagli appassionati si celebra la sera di mercoledì 10 aprile, in piena vigilia di Rally, con l’appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati, dedicato alla presentazione di due libri: in primis, “Quelli che il colle del Mulo” e poi la biografia di Dario Cerrato.

Il primo libro, ovvero l’opera realizzata da Luca Pazielli, racconta uno spaccato di vita sportiva cuneese esaltante, mentre la vita dell’ex campione europeo Dario Cerrato narrata dalla penna di Marco Cariati e Giandomenico Lorenzet è certamente un’avventura che vale la pensa di essere letta e riletta.

Alla serata – come ulteriore elemento catalizzatore – saranno presenti numerosi protagonisti cuneesi che hanno vissuto quell’epoca indimenticabile.

Si parlerà di rally raccontando il glorioso passato. Parlando quindi di un’epoca che per molti significa ripercorrere la propria gioventù. Significa far rivivere negli aneddoti e nelle immagini un rallismo d’altri tempi confrontato con l’ambiente attuale, più votato alla tecnologia, ma molto meno romantico. Due mondi sempre più lontani.

Se ne parlerà in attesa che si accendano i riflettori sul secondo round del Campionato Italiano Rally Assoluto Sparco. Alle ore 21 nella Sala Conferenze di Piazza Medford, sarà l’occasione per parlare dell’opera scritta da Luca Pazielli e intitolata “Quelli che… il Colle del Mulo”. Oltre 220 pagine dove sono racchiusi i racconti, alcuni assolutamente inediti, ma anche tante curiosità, le carriere, le vittorie più prestigiose e anche qualche amara sconfitta. Protagonisti del libro sono i personaggi che Luca Pazielli ha saputo amalgamare in un racconto che, pagina dopo pagina riesce a coinvolgere con un apprezzato mix sportivo e romantico per lunghi tratti divertente. Una coincidenza che in questo libro del giornalista ligure ci siano oltre 60 anni di storia del rallismo cuneese, perché l’autore fa riferimento alle prime edizioni della Ruota d’Oro degli anni ’60 fino all’odierno Rally del Piemonte. Tutta la storia delle corse avventurose in Granda.

Oltre al libro di Pazielli, nel corso della serata, si parlerà anche di Dario Cerrato e in particolare della biografia del pilota di Corneliano d’Alba curata dai giornalisti Marco Cariati e Giandomenico Lo­renzet che hanno raccontato fin nei particolari la vita sportiva di uno dei protagonisti assoluti del panorama rallistico italiano, dagli inizi con la Opel fino alle grandi vittorie, anche internazionali, firmate insieme a Geppy Cerri con il team Lancia. Una curiosa combinazione il fatto che il mitico Dario sia stato il vincitore della prima edizione del Rally di Alba nel 1979, su Opel Kadett. Insomma, si tratterà di un momento speciale per celebrare la grande passione per l’automobilismo cuneese coinvolgendo chi questa epoca magica l’ha vissuta personalmente. Presenti alla serata, infatti, molti dei protagonisti di ieri e di oggi tutti ovviamente cuneesi che si alterneranno al microfono in attesa che i motori si accendano dando vita ad un’altra esaltante pagina di storia sportiva con il Rally Regione Piemonte #RA.

Il giorno dopo, giovedì 11, si entrerà nel vivo dell’evento con la presentazione stampa prevista al Municipio di Alba. Si alzerà così virtualmente il sipario sul Rally Regione Piemonte #RA, alla presenza degli organizzatori e delle autorità. Non mancheranno alcuni tra i piloti più importanti, nazionali e internazionali, molte star del rallismo. E tra gli altri sarà presente anche Nicola Villani, il commentatore di corse leggendarie come la 24 Ore di Le Mans per il canale televisivo Eurosport. Si respirerà aria di grande evento. Un appuntamento di prestigio in più tra quelli che contribuiscono a sottolineare le eccellenze di Alba e delle Langhe. Si può dire che accanto alle prelibatezze dell’enogastronomia c’è anche la passione per i motori. Adeguata ai tempi moderni: se prima, nell’era romantica e avventurosa, il rombo dei motori prevaleva su tutto, oggi l’attenzione per la sicurezza oltre che per l’ambiente non può mai passare in secondo piano. Concetti che sono alla base dell’idea di gara messa in campo dagli organizzatori del Rally Regione Piemonte #RA, l’evento più atteso.

In tv i bolidi che sfrecciano tra le colline dirette previste su Sky e su Raisport

Il Rally è diventato negli anni, edizione dopo edizione, un evento sportivo dal forte im­patto mediatico che quest’anno avrà ben dieci ore di diretta tra RaiSport e la piattaforma Sky con il canale Acisport Tv. La spettacolarità è garantita e le immagini televisive non possono che rendere merito al contesto che spicca sullo sfondo delle accelerazioni e delle frenate. Immagini che saranno disponibili anche su Facebook e che sicuramente incolleranno allo schermo gli appassionati. Ad Alba arriverà per l’occasione anche il commentatore di Eurosport (celebre per le telecronache di gare storiche come la 24 ore di Le Mans) Nicola Villani che sarà ospite della conferenza stampa di presentazione, prevista in Comune ad Alba giovedì 11. Una piacevole abitudine, quella della diretta tv con il Rally e le colline di Langa. Un’occasione in più per dare lustro a un territorio assolutamente speciale conosciuto anche per altre eccellenze.

Trofeo alla memoria di Silvio Stroppiana si corre il 12 e 13 aprile

Bollicine. Come quelle che serviranno sabato, tra due settimane, a festeggiare i vincitori all’arrivo del Rally di Alba #RA giunto alla sua 18esima edizione.

Si corre il 12 e 13 aprile per il Trofeo Silvio Stroppiana valido per la massima serie italiana: il Campionato italiano assoluto Rally Sparco e per la Coppa Rally di Zona (Coppa IDEA). L’anno scorso a trionfare è stato Andrea Crugnola che si è aggiudicato la vittoria superando proprio nell’ultima speciale Stephane Lefebvre, rallentato da un problema al motore. Il trofeo è intitolato al mitico Silvio Stroppiana, venuto a mancare nel 2008. Senza il suo apporto fondamentale nell’organizzazione, la gara ha subìto uno stop fino al 2015. Poi la storia è ripartita anche su impulso del figlio marco e dei ragazzi della Cinzano Rally oltre che per l’interessamento dello stesso Alberto Cirio, attuale presidente della Regione Piemonte ente patrocinante della gara.

Parco assistenza, il cuore della gara Team Titans tra gli eventi collaterali

Il cuore del Rally di Alba, in questa edizione, coincide con quello della città. Un anno la base era stata stabilita nello splendido scenario del Castello di Grinzane Cavour, stavolta nel centro di Alba dove si trova il Municipio, in piazza Duomo. E tra piazza Medford e piazza Sarti è stato individuato il quartier generale dell’evento, quello operativo, inteso come corsa ed eventi collaterali. Da una parte il palco da dove i bolidi si muoveranno per la partenza e dove di fatto completeranno il loro percorso, dall’altra il Parco assistenza, la sede delle squadre in competizione. E anche il luogo delle hospitality, in particolare si annuncia molto interessante quella di Toyota. A fare da contorno ci sono tutti gi sponsor e poi alcune bancarelle che venderanno merchandising e cibo. Ci saranno anche le auto elettriche dello sponsor Proglio mentre quelle del Gruppo Gino le troveremo al palco par­tenza/arrivo di piazza San Paolo. E poi la musica a fare da sottofondo al villaggio, sottolineando lo spirito dell’evento. Tra gli show collaterali, va sottolineato quello di Alba Cheer, società sportiva di cheerleading che – come si legge nella pagina web – ha «la mission di lavorare per l’eccellenza sportiva e per la diffusione di una positiva e giusta immagine del cheerleading che faccia di Alba una delle capitali italiane di questo sport». Il Team Titans garantirà ulteriore spettacolo nello spettacolo in occasione delle cerimonie di arrivo in piazza San Paolo. Non manca niente, a questo punto: tutto è pronto per la scintilla che farà scattare la corsa. Ne riparlemo ancora su IDEA, dopo le gare, per celebrare i vincitori e fare un punto conclusivo sulla manifestazione targata 2024.