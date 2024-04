Cultura ed enogastronomia Tutte le emozioni di Vinum

Il successo e le potenzialità di una manifestazione si misurano dai numeri: nel 2023 sono state oltre 160mila le degustazioni, nel 2024 saranno ai nastri di partenza 700 etichette, con la possibilità di fare una panoramica su 400 produttori, i cui vini verranno proposti in abbinamento con lo street food in chiave langarola. Vinum, la più grande enoteca a cielo aperto d’Italia, scalda i mo­tori e si prepara ad aprire ad Alba, da giovedì 25 aprile a do­menica 28 aprile, mercoledì 1° maggio e da sabato 4 a domenica 5 maggio.

E quali saranno le novità principali della quarantaseiesima edizione, lo spiega direttamente la presidente dell’Ente Fiera di Alba, Liliana Allena: «Ab­biamo ampliato le offerte esperienziali e i momenti di approfondimento di conoscenza enologica accanto ai tradizionali banchi di degustazione e di Street Food ëd Langa curati dai Borghi albesi, che animano il centro storico cittadino. Nel palinsesto della manifestazione, nel suggestivo contesto del Castello di Roddi, si terranno corsi di cucina e cene con grandi chef nelle quali si potranno degustare i vini di tutto il Piemonte con un’innovativa formula di abbinamento cibo e vino, potendo scegliere da una carta di vini e vermouth al bicchiere con oltre 100 diverse etichette». E non finisce qui, perché una manifestazione di questo tipo è come un grande contenitore: «Novità di quest’anno – prosegue Allena -, un inedito abbinamento vino e musica perché Vinum è cultura, esperienza enogastronomica, intrattenimento, sempre con un occhio di riguardo alla sostenibilità. Un altro cambiamento riguarda l’utilizzo del Museo del Tartufo: nella Sala dell’Analisi Sensoriale del Mudet è previsto un ricco calendario di appuntamenti per Vinum Lab, laboratori tematici, affiancati da abbinamenti tra vino e formaggi».

Il tratto distintivo di Vinum sarà il suo carattere diffuso, grazie a un programma vario e ben distribuito che permetterà di raggiungere un pubblico trasversale. Dalle 10.30 alle 20 di ciascuno dei sette giorni della manifestazione, Alba darà la possibilità ai visitatori – grazie alla collaborazione con il Consorzio Piemonte Land of Wine – di scoprire le eccellenze enologiche del Piemonte abbinate anche alle proposte culinarie dei Borghi cittadini. Un ruolo di spicco è riservato a Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” in piazza Medford, che ospiterà “I grandi vini rossi delle Langhe”.

Qui, gli iconici Barolo Docg e Barbaresco Docg saranno i protagonisti, ma eventi, approfondimenti e offerte enogastronomiche sono previsti anche in piazza Bubbio, di fronte all’ex tribunale, in piazza Rossetti, nel Cortile della Maddalena e in piazza San Paolo.

«Questa particolare formula diffusa, nata dopo la pandemia, ci ha permesso di ampliare gli spazi e di farlo in totale sicurezza, portando benefici al commercio di tutto il centro storico, facendo crescere la manifestazione anche a livello numerico, senza sacrificare la qualità della nostra proposta», aggiunge Liliana Allena.

C’è un altro aspetto, che è un fil rouge importante, e lega tutte le iniziative per uno scopo condiviso: quello di far parlare il territorio attraverso i suoi protagonisti, raccontando la quotidianità del fare, parlando dei prodotti con la capacità di presentarli anche in maniera innovativa. Ed ecco spiegata la centralità di diverse iniziative come Vinum in Cantina o Vinum Outdoor.

«Il territorio piemontese non è solo coinvolto grazie alla presenza delle sue denominazioni, ma sono previste visite guidate tra vigne e barrique in compagnia di produttori ed enologi con degustazioni speciali in abbinamento all’aperitivo preparato da chef rinomati, senza dimenticare le passeggiate gourmet al castello di Roddi o il Tour dei cru, “I grandi vigneti del Barolo”, che darà la possibilità di esplorare i prestigiosi vigneti delle Langhe», conclude la presidente dell’Ente Fiera. Sempre di più nel corso degli anni Vinum ha saputo caratterizzarsi con le sue tante iniziative collegate.

Per le famiglie ci sarà anche la possibilità di usufruire di “Vinum Bimbi”, in Sala Fenoglio, all’interno del Cortile della Maddalena. Uno spazio gioco dove, in compagnia dei loro genitori, i piccoli visitatori potranno conoscere, divertendosi, i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, Patrimonio mondiale Unesco. Da ricordare nel vasto programma anche la giornata del 30 aprile dedicata alla dodicesima edizione dell’International Jazz Day, capace di richiamare ospiti come Andy Bluvertigo, Filippo Cosentino e Daniele Bertone in un inedito programma funk. Il 1° maggio, le colline circostanti ad Alba si animeranno con la Caccia al tesoro nelle Langhe, organizzata da Turismo in Langa. La chiusura della giornata avverrà con il festival “Bandiere per un amico” a cura del Borgo Moretta, in collaborazione con la Giostra delle Cento Torri.

Articolo a cura di Daniele Vaira