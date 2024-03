Proclamate le azioni vincitrici della Serr 2023. Il tema centrale del 2024 sarà il Food Waste

Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 21 marzo presso la Sala delle Bandiere gestita dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia la cerimonia di premiazione delle azioni vincitrici della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 2023, svoltasi lo scorso novembre. Lucia Cuffaro, conduttrice televisiva dell’eco-rubrica Unomattina in Famiglia, ha presentato l’evento dando voce ai protagonisti.

La campagna europea intende riunire in un’unica settimana di fine novembre tutte le azioni singole di associazioni, imprese, cittadini, scuole e amministrazioni pubbliche d’Europa volte alla riduzione dei rifiuti prodotti. Il tema dell’edizione 2023 è stato quello del packaging, oggetto della proposta di regolamento europeo tanto discusso durante questi mesi. A introdurre l’evento il saluto di Serena Lisai, project coordinator di ACR+, che si occupa del coordinamento della campagna in Europa da Bruxelles, e la panoramica di Emanuela Rosio, Presidente del Consiglio Direttivo di AICA, segreteria organizzativa della SERR in Italia. Intervenuto anche il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con la presenza dell’Ing. Pietro Agrello, Dirigente della IV divisione della Direzione Economia Circolare in rappresentanza dell’impegno del dicastero su questi temi.

Il Comitato Promotore Nazionale della SERR, composto da Legambiente, Utilitalia, CNI UNESCO, Città Metropolitana di Torino, Regione Siciliana, ANCI, Federconsumatori Lazio, E.R.I.C.A. soc. coop. e AICA, nelle scorse settimane ha selezionato le azioni più meritevoli per ciascuna categoria. Tutte sono state presentate durante le premiazioni, svoltesi in diretta streaming sui canali SERR. Le azioni vincitrici dell’edizione 2023 sono state:

“EWWR @Lake Spa Hotel SEELEITEN” di Lake Spa Hotel SEELEITEN tra le imprese (premiata da Federico Fusari, Ricrea );

(premiata da Federico Fusari, ); “ECO PACK ED ECO GNAM” dell’Ecoschool Triangia tra le scuole (premiata da Andrea Campelli, Corepla );

(premiata da Andrea Campelli, ); “Il cliente misterioso” di Legambiente Langhe e Roero APS tra le associazioni (premiata Elena Ferrari, CoReVe );

(premiata Elena Ferrari, ); Parco Naturale Regionale dell’Aveto per le pubbliche amministrazioni con “Plastic free day nelle scuole del Parco dell’Aveto” (premiato da Francesco Guida, CiAL );

con “Plastic free day nelle scuole del Parco dell’Aveto” (premiato da Francesco Guida, ); Emanuela Iacono con l’azione “Non acquistare un rifiuto e sfida la mente” tra i cittadini (premiata da Claudia Rossi, Comieco).

Il momento più toccante dell’evento ha coinciso con il ricordo di Serena Di Lucia, che per anni ha gestito la campagna europea come riferimento per tutti gli action developer italiani. A lei, è stata dedicata una menzione speciale, riconosciuta all’azione innovativa Movopack Srl, in collaborazione con EcoStore e premiata da Chiara Morbidini (Conai): “Riutilizza il packaging!”.

Un premio speciale è stato consegnato dallo sponsor Gruppo Iren a Donne Impresa Confartigianato Parma per l’azione “ARTCRAFT_Donna Impresa Confartigianato”.

L’evento di premiazione ha rappresentato anche la cornice ideale per le prime anticipazioni riguardanti l’edizione 2024 della Settimana Europea. Anche quest’anno, cittadini e cittadine di tutta Europa saranno chiamate ad ideare un’azione di riduzione, riuso e riciclo a fine novembre, precisamente tra il 16 e il 24 novembre 2024. Il focus tematico della 16° edizione della SERR sarà il food waste: secondo i dati della Commissione europea, ogni anno vengono generati oltre 58 milioni di tonnellate di rifiuto organico – 131 chilogrammi per abitante.