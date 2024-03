Il Liceo “Leonardo da Vinci” di Alba ospite a DIDACTA ITALIA 2024

Per il secondo anno consecutivo il Liceo “Leonardo da Vinci” di Alba è stato invitato alla Fiera DIDACTA ITALIA 2024, svoltasi dal 20 al 22 Marzo presso gli spazi espositivi della Fortezza da Basso di Firenze. Protagonisti in assoluto le ragazze e i ragazzi della classe 2^ del Liceo Musicale che hanno vivacizzato il padiglione dedicato alle “Biblioteche Scolastiche Innovative” con numerose “Incursioni musicali”. Inoltre, quest’anno, i nostri alunni hanno avuto l’onore e il piacere di accogliere con alcuni brani musicali il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che si è dimostrato spettatore attento ed interessato. Al termine delle esibizioni ha ringraziato e salutato la Dirigente Laura Ragazzo, la vice Preside Giorgia Revello, gli insegnanti presenti e gli alunni musicisti. Il format ormai consolidato della Fiera Didacta si sviluppa su due livelli: un’area espositiva, che coinvolge la lunga filiera delle aziende che lavorano nel mondo della scuola e della formazione e un’attività dedicata agli eventi: convegni e seminari che spaziano dall’area tecnologica a quella scientifica e umanistica, fino allo spazio d’apprendimento. Tra i principali organizzatori di Didacta Italia si annoverano il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Regione Toscana, Il Comune di Firenze, la Camera di Commercio di Firenze, il Florence Convention & Visitors Bureau, ITKAM (Camera di Commercio Italiana per la Germania). INDIRE , l’Istituto Nazionale per la Documentazione, l’Innovazione e la Ricerca Educativa ne è il partner scientifico.