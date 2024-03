Settimana di inizio primavera molto intensa per Valle Stura Experience

Dopo gli ottimi riscontri avuti a Saluzzo, al Terres Monviso Outdoor Festival, le energie si sono concentrate sul futuro della Valle, le bambine e i bambini.

Valle Stura Experience porta avanti la sua mission di promozione e valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, coinvolgendo anche le giovani generazioni in un percorso condiviso con il corpo insegnanti.

È entrato nel vivo, infatti, il progetto “La nostro tero” in collaborazione con l’IC Lalla Romano.Il plesso di Piano Quinto ha ospitato l’Azienda Agricola Fiori dei Monti. Insieme ad Andrea Colombero, le bambini e i bambini hanno scoperto come si fa il formaggio fresco nell’attività “Dall’erba al formaggio”.

Mentre a Demonte, l’Azienda Agricola La Fragolina ha raccontato come fare un ottimo “Orto a scuola” alla classe terza, che poi ha sperimentato direttamente la semina utilizzando i vasi a disposizione.

Per le bambine e i bambini che hanno partecipato all’attività, un gustoso tomino da portare a casa e una merenda deliziosa offerte dalle aziende del Consorzio Valle Stura Experience.

Per la fascia 0-6 anni, è stata la settimana delle “Storie piccine 2024” promosso all’interno del progetto Nati per Leggere.

1 of 7

Per i bimbi del nido di Valle, La Nià, è stata una settimana alla scoperta di sé stessi e del proprio corpo, mediante l’utilizzo dello specchio montessoriano e attraverso il comportamento imitativo. I libri hanno guidato le attività condotte da Valle Stura Experience e Proposta80.

L’infanzia di Demonte ha dedicato la lettura ad alta voce mensile, che la Biblioteca piero Camilla ospita dal mese di novembre, ai fiori e ai semi e all’arrivo della primavera.

La settimana si è conclusa con un laboratorio creativo con lettura per la fascia 3-11 anni in biblioteca, con la collaborazione di Clara – in montagna a cavallo.

In generale, la settimana delle “Storie piccine 2024” è stata un successo e ha permesso ai più piccoli di avvicinarsi al mondo della lettura in modo divertente e interattivo. Sono state promosse attività che hanno stimolato la creatività, l’immaginazione e la curiosità dei bambini, aiutandoli a crescere e a svilupparsi in modo sano e armonioso.

Il Consorzio Valle Stura Experience desidera ringraziare le aziende che hanno accolto l’invito a prendere parte a queste iniziative, che danno un valore speciale al loro lavoro e accrescono il senso di comunità.