TDR 2024 – Day 1: tutti i risultati della mattinata. Un pari ed un 3-0 per il Piemonte VdA

Prima giornata di gare per il Torneo delle Regioni di calcio a undici della Lega Nazionale Dilettanti in Liguria. Questa mattina sono state protagoniste le Rappresentative Under 15 e 17. Ed è stato subito spettacolo allo stato puro.

U15: Inizio sprint di Lombardia, Veneto, Sicilia e Abruzzo. Sorprese Trento e Umbria

Nove successi ed un solo pareggio nella giornata di esordio della categoria U15. Solo quattro vittorie con più di due gol di scarto a conferma del grande equilibrio che regna nel torneo.

Girone A – Basilicata e Piemonte VdA si annullano a vicenda. Ne approfitta l’Umbria che supera la corazzata Toscana con un gol di Ursica al 15’st.

Girone B – Veneto e Lazio piazzano la prima fuga battendo per 1-0 e 2-0 rispettivamente Bolzano ed Emilia Romagna. I laziali vincono al fotofinish con una rete di Lulaj. I veneti si prendono i tre punti con un gol per tempo a firma di Covolo e Basso.

Girone C – La Campania sfodera una prima frazione d’autore con i graffi di Barretta e Romano. Alle Marche non basta il gol di Ripa. La Sicilia indirizza subito il match con una doppietta di Ludovico Franco e prende il largo con il sigillo di Castrovinci. Meloni ridesta la Sardegna sul tramonto del secondo tempo.

Girone D – La Calabria mette in cassaforte l’esito della gara nella prima metà della partita con due reti di Lupoi e Varone. La Puglia accorcia le distanze quando ormai è troppo tardi. La Lombardia fa la voce grossa con il Friuli VG grazie ai timbri di Iavarone, Cattaneo e Pappano.

Girone E – Abruzzo e Trento mantengono le porte inviolate. I primi superano il Molise con una doppietta di Rebega, i secondi fanno lo sgambetto ai padroni di casa della Liguria con una rete di Pellizzari al 6’pt.

U17: Una prima giornata senza mezze misure, vittorie roboanti e pareggi sofferti

L’Under 17 si annuncia fin da subito come una categoria difficile da decifrare. Tre gironi su cinque sono stati contraddistinti da pareggi o successi di misura. Negli altri due gironi spiccano due vittorie larghe, una enorme e un’altra netta.

Girone A – Toscana e Piemonte Vda fanno subito la voce grossa superando per 5-0 e 3-0 rispettivamente Umbria e Basilicata. Per i toscani in gol Vignoli (due volte), Mazzeo, Morelli e Di Tanto. Per i piemontesi al 13’ a segno Rosano, al 42’ Florio e Beggi al tramonto della gara.

Girone B – Difficile commentare il 9-1 con cui il Veneto ha battuto l’Emilia Romagna. Un risultato raro da vedere negli Under 17. Sugli scudi Alessandro Poloni autore di una tripletta. Due firme per Buttini e Zanotelli. Emozionante ed equilibrato l’altro match del girone. Nei primi 29’ il Bolzano si esalta con i centri di Holzer e Prinoth. Il Lazio si rimette in carreggiata con Picano e Rotondo.

Girone C – Tanta incertezza dopo due gare. Un solo gol nei primi due match. Sardegna e Sicilia non vanno oltre lo 0-0. La Campania scatta avanti al 10’ con Damore e non si fa più riprendere dalle Marche.

Girone D – Alla Lombardia basta una rete di Buzzetti al 20’pt per conquistare il successo sul Friuli VG e il momentaneo primo posto in classifica. Calabria e Puglia non vanno oltre l’1-1. Avanti i calabresi nel primo tempo con Tolovan. Morisco al 25’st ristabilisce la parità.

Girone E – Le prime due partite lanciano messaggi chiari per un gruppo in cui tutto si deciderà all’ultimo istante. Trento e Liguria si fermano sullo 0-0. Abruzzo e Molise si scambiano due colpi nei primi 15’. Di Carlo porta avanti gli abruzzesi, Valerio pareggia i conti.

