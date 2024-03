Serie B Femminile – Freedom FC a Roma contro la Lazio per sorprendere ancora. Che sfida tra Ternana e Parma!

La ventiduesima giornata del campionato di Serie B Femminile propone sfide di grande interesse sia in testa che in coda.

Dopo cinque risultati utili consecutivi, comprese le vittorie nelle ultime due uscite, arriva una prova decisamente interessante per la Freedom FC che sarà di scena a Roma contro la capolista Lazio. Una gara che appare sulla carta proibitiva contro una formazione ricca di calciatrici di categoria superiore ed un budget da capogiro per la serie cadetta. Moraca, Goldoni e Visentin sono solo tre delle stelle presenti nel roster biancoceleste che le ragazze di coach Ardito proveranno ad arginare e, perché no, a battere.

Le cuneesi, infatti, hanno trovato una quadratura del cerchio dopo l’arrivo in panchina del tecnico ex Mozzanica, Cesena e Chievo Verona, che con Zito squalificata potrebbe dare spazio alla giovane Bruni. Da valutare, inoltre le condizioni di capitan Mellano, out nelle ultime due giornate.

Spera in un’impresa della Freedom la Ternana che a sua volta non potrà sbagliare tra le mura amiche contro un Parma ormai fuori dai giochi per la promozione ma voglioso di dimostrare la propria forza. Potrebbe approfittare dei difficili impegni delle battistrada l’inseguitrice Cesena che attende allo stadio “Manuzzi” la Res Women.

Impegni con i favori del pronostico per le scaligere Hellas Verona e Chievo Verona che se la dovranno vedere rispettivamente contro Arezzo ed Academy Pavia mentre al centro della classifica spicca il match tra Genoa e Brescia. Cerca il colpaccio il Tavagnacco sul campo del Bologna mentre in coda è tempo di scontro diretto tra Ravenna e San Marino con le padrone di casa ormai dirette in Serie C e le “titane” in piena lotta per la salvezza.