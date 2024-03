La Ginnastica Saluzzo Libertas in evidenza nella seconda prova della “Don Bosco Cup”

Domenica 17 marzo presso il Palazzetto dello Sport di San Maurizio Canavese, organizzata dall’Ente Nazionale di promozione sportiva PGS, si è disputata la 2^ prova della Don Bosco Cup Regionale 2024 di Ginnastica Artistica Femminile “Programmi C”.

In gara la Sezione Ginnastica Artistica della Ginnastica Saluzzo Libertas ASD accompagnata dalle istruttrici Greta Marchisio e Valentina Calosso.

Sono scese in pedana per la Categoria Mini: Angelica Giulini, Marta Momberto, Vittoria Calabrese e Greta Riva; per la Categoria Under 15: Carola Pagliero e per la Categoria Under 17: Carola Abbà, Cecilia Frondello e Emanuela Beltrand.

Le atlete hanno gareggiato sicure e determinate dimostrando di voler crescere lavorando seriamente in palestra. Al volteggio ed alla trave hanno raggiunto punteggi migliori rispetto alla 1^ prova.

Il prossimo weekend ci sarà l’esordio di un nuovo gruppo di ginnaste ed il 7 aprile, a Vallecrosia sarà nuovamente il gruppo delle veterane ad affrontare una prova Interregionale contro la Liguria.