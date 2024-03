Alba scalda i motori del Rally Regione Piemonte

Grande evento in arrivo tra le colline: nei gior­ni dall’11 al 13 aprile 2024 si correrà la 18esima edizione del Rally Re­gione Piemonte #RA, il Rally di Alba. E quest’anno il Trofeo Silvio Stroppiana sarà va­lido per la mas­sima serie italiana: il Cam­pionato Italiano As­soluto Rally Sparco e per la Coppa Rally di Zona. È questa la preziosa eredità sportiva e promozionale della gara all’insegna delle parole chiave “passione, internazionalità & territorio”, una realtà che tra le altre cose rinnova la partnership con il settimanale IDEA e la piattaforma IDEAWEBTV. A questo proposito, si assegnerà an­che la Coppa IDEA al vincitore della Crz, la Coppa Rally di Zona.

Si entrerà nel clima dell’evento già a cominciare da giovedì 9 aprile, quando è prevista la presentazione in piazza Duomo ad Alba.

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte ha commentato: «Con il Rally Regione Pie­monte si apre la primavera dei grandi eventi tra le colline di Langhe, Monferrato e Roero, che quest’anno festeggiano il decimo anniversario del riconoscimento Unesco. È una delle manifestazioni più attese dal nostro territorio: facendo leva sullo spirito del suo patron storico, il compianto Silvio Strop­piana, e di tantissimi volontari, porta una forte carica di entusiasmo, ben oltre il grande pubblico di appassionati, e genera ricadute in costante crescita per quanto riguarda il turismo e l’economia locale. Tutto questo mettendo in campo tante iniziative di attenzione e sensibilità nei confronti della natura, a partire dal progetto “Green tires” che promuove la sostenibilità ambientale anche attraverso la consegna ai comuni di alberi tartufigeni da piantumare nei loro territori. Sono questi i tratti distintivi di un rally che ormai rappresenta il Piemonte anche fuori dai confini italiani. Per questo continuiamo a so­stenerlo con convinzione».

Parole che definiscono perfettamente lo spirito di questa manifestazione sportiva che si porta dietro tanti valori legati al territorio. E che coinvolge un grande numero di fan dei rally: «Come Regione Piemonte siamo fieri che una competizione tanto importante viva, anno dopo anno, sul nostro territorio – ha affermato l’assessore regionale allo sport Fabrizio Ricca -. Eventi come questo sono capaci di attrarre tanti appassionati e rappresentano un’occasione di crescita per chi li ospita. Non smetteremo mai di ribadire, e i dati ci dicono che abbiamo ragione, che gli eventi sportivi sono un volano per il Pie­monte».

Per Alba è ormai diventato un appuntamento importante nel quadro di tante iniziative collaterali che porteranno ulteriore interesse. Come fa notare il sindaco di Alba Carlo Bo: «La 18esima edizione del Rally Regione Pie­monte in programma dall’11 al 13 aprile ha ancora una volta scelto i panoramici saliscendi del­le nostre colline per i suoi percorsi di gara. Un evento che è cresciuto nel tempo e che ogni anno attira equipaggi anche in­ternazionali – lo scorso anno erano in tutto oltre 180 -, grandi nomi del rallysmo mondiale e tantissimi appassionati. Una ma­nifestazione anche dal forte im­patto mediatico che quest’anno avrà ben dieci ore di diretta tra Rai Sport e sulla piattaforma Sky. Come sempre poi saranno diversi gli appuntamenti collaterali or­ganizzati durante il Rally. Siamo orgogliosi di ospitare un evento sportivo di questo livello e siamo certi che saranno tre giorni di grande spettacolo».

Per quanto riguarda la parte sportiva, lo spettacolo è assicurato. La gara albese capita a po­chi giorni dal Mondiale in Croa­zia e consentirà a qualche protagonista di guardare alle strade di Langhe e Roero come a un utile test. Serata di mercoledì 10 con una prima sessione di verifica sportiva e la presentazione dei libri “Quelli che il Colle del Mulo” di Luca Pazielli e della biografia di Dario Cerrato alla presenza di numerosi piloti locali come Dindo Capello. Giovedì 11 verifiche tecniche e presa di contatto con le ricognizioni delle prove. Venerdì 12 motori accesi con lo shakedown a Seirole, cerimonia di partenza alle 15. Sabato 13 le due prove di Diano d’Alba con il celebre dosso e con l’arrivo in paese per rivivere lo stesso clima ricordato dalle immagini del film uscito in questi giorni e dedicato al duello Lancia-Audi negli anni ’90, sulle strade del rally di Sanremo.

Green Tires: il progetto va avanti sul territorio 350 piante tartufigene

Sostenibilità ambientale ancora al centro del Rally di Alba grazie a Green Tires, il progetto che dimostra quanto sia fattibile far convivere il motorsport con la valorizzazione e il rispetto per l’ambiente. Finanziato il primo anno dalla Fondazione Crc e ora sostenuto dal Consorzio dell’Asti, Confartigianato e Proglio Automobili, il programma prevede tra le altre cose la consegna di piante tartufigene (in tre anni ne sono state consegnate oltre 250 a cui se ne aggiungono ora altre 100) ai sindaci dei luoghi interessati al passaggio del rally.