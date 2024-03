Azzurra-Tre Valli 1-1, Fenoglio: “Due punti persi”

È terminato 1-1 il match tra Azzurra e Tre Valli, che ha visto il ritorno in campo in Prima Categoria dei morozzesi, dopo due settimane di stop forzato per maltempo.

Un punto che non soddisfa troppo i gialloblu, come spiega Gioele Fenoglio, autore della rete dei padroni di casa: “È un risultato che ci va stretto, sia per la partita giocata, sia perché speravamo di ottenere un successo, giocando in casa e contro una squadra che stava sotto di noi in classifica. Per questo credo che siano due punti persi. Purtroppo, abbiamo preso gol per una disattenzione, poi ci siamo innervositi un po’, perché la rete non arrivava e forse per alcune piccole decisioni arbitrali con cui non eravamo d’accordo. Di certo, il fatto di essere reduci da 15 giorni di stop, a differenza del Tre Valli che aveva già giocato in Coppa Piemonte, può aver inciso sull’andamento del match”.

L’attaccante, però, non cerca alibi: “Nel complesso della gara, abbiamo anche avuto due situazioni in cui il direttore di gara avrebbe potuto concederci un rigore, ma non lo ha fatto e in un caso, confrontandoci nell’intervallo, mi ha anche detto di aver capito di aver sbagliato. Sono aspetti che pesano, ma non possiamo attaccarci a questi alibi, perché le occasioni per segnare le abbiamo avute e non le abbiamo sfruttate. Semmai, possiamo solo prendercela con noi stessi e per tutto quello che non abbiamo concretizzato”.

In questo rush finale non cambia l’obiettivo del club: “Rimane sempre quello di giocare ogni gara sperando di portare a casa più punti possibili per non avere rimpianti. Sin dall’inizio, guardiamo davanti a noi e non alle nostre spalle, perché la mentalità deve essere vincente. Se è un’occasione per pianificare la prossima stagione? È ancora presto, perché mancano tante partite e tante cose comunque potrebbero cambiare in estate. Detto ciò, sicuramente stagioni come questa possono servire per stabilizzare gruppo e ambiente, perché c’è più margine per rimediare a errori o per prendersi delle settimane per crescere, individualmente e come squadra”.