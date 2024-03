Serie B Femminile – Occasione Freedom FC al “Paschiero” con il fanalino di coda Ravenna. Promette spettacolo Verona-Parma

Fine settimana che potrebbe essere molto importante nell’economia del campionato di Serie B Femminile, giunto alle ventunesima giornata.

Dopo la vittoria casalinga contro il Pavia Academy sarà ancora di scena al “F.lli Paschiero” la Freedom FC che attende il fanalino di coda Ravenna. Una gara da non sbagliare assolutamente per le ragazze di coach Michele Ardito che hanno la grande chance di mettere ulteriori punti da se e la zona retrocessione.

Tra le fila romagnole spicca la presenza di due ex Cuneo come Alice Greppi e Francesca Papaleo che in passato hanno vestito la maglia biancorossa sotto la gestione Callipo. I favori del pronostico, comunque, sono tutte per Mellano e compagne che pare abbiano trovato la quadratura del cerchio ed intendono chiudere la stagione in crescendo.

Trasferte da non sottovalutare per le due prime della classe Ternana e Lazio che saranno di scena rispettivamente sui campi di Res Women e Brescia mentre il Cesena spera in un doppio passo falso delle battistrada dovendo, comunque, avere la meglio sul Pavia Academy. Alle spalle del trio di testa spicca lo scontro diretto tra Hellas Verona e Parma con le crociate che vantano un cospicuo vantaggio sulle scaligere.

Bologna vs Chievo Verona è la sfida di centro classifica mentre tra San Marino ed Arezzo sono in palio punti importanti per la permanenza in categoria. Chiude il palinsesto il match esterno del Genoa che sarà di scena, con i favori del pronostico, sul campo del Tavagnacco.