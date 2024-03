Prima Categoria – Atletico Racconigi vs Langa, il più classico dei testa-coda. Occhi puntati su Boves Mdg-Murazzo

Con la classifica piena di asterischi per i tanti recuperi da disputare si getta nella ventiquattresima giornata il campionato di Prima Categoria.

Turno casalingo per la capolista Atletico Racconigi che attende il fanalino di coda Langa in una sfida che, salvo sorprese, potrebbe permettere ai ragazzi di coach Boscolo di mantenere la vetta. Sperano, invece, in un passo falso della battistrada le inseguitrici Sant’Albano Stura e Boves Mdg che attendono tra le mura amiche rispettivamente Marene e Murazzo in due sfide tutt’altro che da sottovalutare.

Nella zona play off trasferta per la Polisportiva San Rocco Castagnaretta sul campo del Valvermenagna mentre l’Area Calcio Alba Roero attende tra le mura amiche l’Ama Brenta Ceva. Al centro della classifica spicca la sfida tra Azzurra e Tre Valli con i ragazzi di coach Delvecchio reduci dalla vittoria esterna in Coppa Piemonte. Chiudono il palinsesto le gare vedranno impegnate Carrù e Val Maira, entrambe alla disperata ricerca di punti salvezza, rispettivamente sui campi di Bisalta e Valle Po.