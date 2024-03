Al Teatro Alfieri di Asti Cristiana Morganti è protagonista di “Behind the light”

Domenica 24 marzo alle 21 al Teatro Alfieri di Asti, per la sezione Altri Percorsi della fortunata Stagione Teatrale organizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo, va in scena “Behind the light”, performance con coreografia, drammaturgia e interpretazione di Cristiana Morganti.

Regia Cristiana Morganti e Gloria Paris, disegno luci Laurent P.Berger, creazione video Connie Prantera; una produzione ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale, in coproduzione con Fondazione I Teatri – Reggio Emilia /Théâtre de la Ville – Paris /MA scène nationale – Pays de Montbéliard, con il sostegno di Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, nell’ambito di We Speak Dance.

Uno sfogo, una confessione, un monologo danzato, parlato, urlato.

Una riflessione sulla crisi esistenziale e artistica di una coreografa – danzatrice durante e dopo la pandemia. Tra disperazione e ironia, un racconto tragicomico, poetico e autobiografico che parte dal quotidiano per sollevare lo sguardo verso un nuovo inizio. Accompagnati da un collage musicale che spazia da Vivaldi al punk-rock, da Giselle di Adolphe Adam, alla musica elettronica di Ryoji Ikeda, si alternano in questo spettacolo momenti di danza e di parola ma anche il tentativo ripetuto, e inevitabilmente sempre fallito, di spiegare lo spettacolo a chi guarda.

Lo spettacolo fa parte di We Speak Dance, rassegna di danza contemporanea diffusa fra le province del Piemonte, ideata e realizzata da Fondazione Piemonte dal Vivo a partire dalla stagione scorsa. Da novembre 2023 a maggio 2024 nelle piazze del Circuito, per oltre 30 appuntamenti, si è posta l’attenzione sull’eccellenza della creazione coreografica nazionale e straniera.

Biglietti: 23 euro (speciale biglietto ridotto scuole di danza a 13 euro per allievi, insegnanti e accompagnatori), 18 euro loggione. Info e prenotazioni www.teatroalfieriasti.it 0141.399057-399040, biglietteria aperta martedì e giovedì dalle 10 alle 17 e il giorno dello spettacolo dalle 15 fino a inizio rappresentazione. Biglietti disponibili anche online su www.bigliettoveloce.it