Volley B2/F – Alba cerca la vittoria a Castellanza, il VBC Savigliano può fare punti ad Albisola?

Sarà un’altra giornata di passione per Alba e VBC Savigliano, i due sestetti cuneesi impegnati nella Serie B2 femminile di pallavolo. La prima sarà impegnata in una nuova trasferta lombarda per rimediare al mezzo passo falso dello scorso sabato, mentre la seconda, galvanizzata dall’ultimo sabato, scende in Liguria più agguerrita che mai.

La VBC Officine Savigliano ha realizzato un fantastico exploit lo scorso sabato, piegando in casa la MTS Ser Santena. Pur restando al dodicesimo posto con 15 punti, le ragazze di coach Porello hanno avvicinato considerevolmente la decima piazza che significa salvezza, occupata dalla Pusterla 1880 Venegono con 20 punti. Le saviglianesi sono in questo weekend chiamate a rendere visita alla Iglina Albisola, compagine ligure che occupa il quinto posto: la sfide è senza dubbio complicata ma la VBC vista in azione lo scorso sabato può provare a impensierire anche una squadra così in alto.

Ha lottato ma ha conquistato un solo punto la Egea L’Alba Volley lo scorso sabato nella sfida che la vedeva contrapposta al Club 76 Fenera Chieri. Capitan Demichelis e compagne hanno dunque momentaneamente ceduto il secondo posto in classifica (ultimo che vale l’accesso ai playoff) alla Pallavolo Florens. Le albesi possono riprendersi immediatamente in una nuova trasferta varesina, in casa della Gobbo All Duovolley in quel di Castellanza. L’obiettivo per le ragazze di coach Ficarra è quello di replicare immediatamente alla sconfitta e di mantenere il ritmo delle prime due.

Queste ultime hanno infatti sicuramente impegni alla portata: la capolista Acrobatica Group Alessandria è infatti ospite della MTS Ser Santena, mentre la Pallavolo Florens accoglie il Caselle Volley. Anche la quarta in graduatoria, Club 76 Fenera Chieri, parte con i favori del pronostico in casa, contro una Vigo Albenga molto più in basso e al limitare della zona retrocessione.

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 19 (16/3)

MTS Ser Santena – Acrobatica Group Alessandria

Iglina Albisola – VBC Officine Savigliano

Gobbo All Duovolley – Egea L’Alba Volley

Club 76 Fenera Chieri – Vigo Albenga

Pallavolo Florens – Caselle Volley

Pallavolo Tradate – Gorla Volley Orsa Foam

Mondialclima Orago – Pusterla 1880 Venegono

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA