Progettare lo spazio benessere con Meglioalge il meglio che c’è!

Vivere all’aria aperta, progettando spazi per il benessere è un desiderio naturale quando le giornate si allungano e quando il sole lascia immaginare il senso di libertà fisica e mentale dell’estate. Sogno che Meglioalge, capillare presenza sul territorio con ma­gazzini e 34 showroom sparsi in tutto il Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna e in Romania a Timisoara (www.meglioalge.it), nato nel 1976 dalla volontà di Antonio Cussino ha interpretato attraverso un grande e non semplice obiettivo: essere un punto di riferimento sicuro e affidabile per chi è alla ricerca di un servizio di qualità a 360° nel mondo dell’arredo bagno.

«Il nostro lavoro nasce da una consolidata tradizione di famiglia e dalla voglia di collaborare in modo empatico in ogni progetto. Ogni lavoro viene ideato e sviluppato a partire dalle esigenze del cliente, con il quale instauriamo un rapporto di fiducia, fondamentale per comprendere al meglio ogni desiderio. Proporre i migliori brand del mercato offrendo all’interno delle nostre sale mostra svariate ambientazioni, sempre dando la massima priorità ad una consulenza specializzata e personalizzata, non è che il punto di partenza di ogni soluzione.



Siete considerati infatti specialisti del bagno e non solo…

«Esatto. Dalla progettazione alla realizzazione, ci siamo posti l’obiettivo di offrire un nuovo modo di interpretare il benessere. Attraverso la nostra esperienza, struttura e capacità organizzativa, riusciamo infatti a gestire e fornire soluzioni d’arredo bagno complete, proponendo idee, consulenza, prodotti e professionalità personalizzate per ogni singola richiesta. Passione ed esperienza si declinano in tutte le nostre aree operative: dalle soluzioni personalizzate ed innovative, alla scelta delle superfici e dei rivestimenti di tendenza, fino alla gestione dei servizi di trasporto e logistica».



Le vostre collaborazioni però sono trasversali, vero?

«Verissimo. Collaboriamo con privati per la realizzazione di spazi abitativi di pregio, accompagnando il cliente in ogni fase del progetto e post-vendita. Condividiamo i progetti di professionisti del settore, proponendoci come supporto in fase operativa e mettendo a disposizione materiali, spazi, strumenti e competenze. Seguiamo inoltre in modo competente ogni intervento, collaborando con imprese edili e specialisti del settore nella fase di costruzione o rinnovamento dell’ambiente».



Consulenza che in termini di wellness fa riferimento a quali novità?

«Sicuramente a saune nella tipologia Finlandese, Biosauna o Infrarossi, vere e proprie oasi di rifugio personale dallo stress e dalle preoccupazioni quotidiane. E poi c’è l’Hammam più comunemente noto come ba­gno turco: un rito antichissimo di purificazione che dona una profonda sensazione di calma e relax. Assolutamente da annoverare poi la sauna e hammam, ma anche doccia: tre rituali di benessere da usufruire nello stesso momento, da una o più persone, tre moduli per comporre il proprio sistema wellness. Completano l’ambito benessere la spa e le minipiscine, autentiche oasi di pace indoor o outdoor da vivere con se stessi o da condividere in coppia, con la famiglia e gli amici per vivere l’acqua come elemento fondamentale per la cura del corpo e del benessere psicofisico».