Carne, fuoco e talento Ad Alba c’è profumo di novità

È tutto pronto: il sipario si aprirà domenica 17 marzo portando in scena passione, at­ten­zione per la qualità, selezione di materie prime d’eccellenza, ma soprattutto concretizzando un sogno condiviso. Il fuoco è già acceso, le griglie sono calde, è tutto pronto per ospitare quello che al palato è una vera prelibatezza. Si, perché Luxury Steak Alba in corso Barolo 54 ad Alba (per info e prenotazioni tel: 0173-061204) è una vivace novità fortemente voluta da Christian Ranuschio, conosciuto sui so­cial con il suo nome d’arte “The Cowboy Steak”, ma anche in quanto titolare con la moglie del Rifugio la Pavoncella situato a Camerana in Alta Langa, e da Mario Sanna, l’artista della bistecca nonché superbo grigliatore.

La loro unione, la sinergia alla griglia, unita ad una grande capacità e conoscenza delle carni non mancheranno di incontrare il favore dei buongustai alla ricerca di novità ed anche unicità. Come il progetto della Vacca Vecchia Pie­mon­tese, in atto già da un po’ di tempo, volto alla selezione di tagli che hanno reso il Piemonte una terra conosciuta ed apprezzata per i suoi bovini di qualità.

«Applichiamo una selezione molto accurata grazie a importanti fornitori della zona, in grado di proporre una scelta vasta e di altissima qualità. Il risultato è un prodotto straordinario paragonabile, per morbidezza e consistenza, al tonno. La buona carne, anche se proviene da bovino adulto, possiede naturalmente una marezzatura perfetta, magra come è la caratteristica della Piemontese, ma notevole», ribadiscono Ra­nuschio e Sanna. E come recita il saggio detto, non resta che provare per credere, altre carni provenienti da tutta l’Europa. Potrete gustare selezioni Spa­gnole, Iberiche, Irlandesi, Te­desche, Austriache che in Luxury Steak Alba oggi si sono ulteriormente ampliate annoverando oltre 30 referenze da tutto il mondo…

E giocando in terra di grandi produzioni enologiche, queste ottime carni non possono che richiedere pregiati ed eccellenti vini in accompagnamento.

Carne, fuoco e talento dunque approdano dal 17 marzo ad Alba e Luxury Steak Alba è pronto per diventare meta imperdibile dei meatlovers, che non potranno rinunciare alla qualità senza paragoni della carne e all’eccezionale show con cui Christian e Mario accompagnano i clienti durante tutto il servizio!

Avete già l’acquolina in bocca?

Allora ricordate e annotate che Luxury Steak Alba è aperto da mercoledì a lunedì (pranzo e cena).