Freerider travolto da una valanga

Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti oggi pomeriggio nel comprensorio di Alagna Valsesia (VC) per recuperare un freerider coinvolto da una valanga. L’incidente è avvenuto lungo il Canale Giacchetti, un percorso di fuoripista che dal Passo Zube conduce alle piste da sci. L’allarme è stato lanciato dai compagni del malcapitato che hanno riferito di aver recuperato in autosoccorso il travolto che risultava infortunato. Sul posto è stata inviata l’eliambulanza del 118 con il tecnico e l’unità cinofila da valanga a bordo e sono state attivate le squadre a terra del Soccorso Alpino civile e della Guardia di Finanza.

L’equipe sanitaria ha proceduto con la stabilizzazione e il recupero dell’infortunato che è stato elitrasportato in ospedale con un codice giallo per politrauma. Nel frattempo i soccorritori sul posto hanno proceduto con la bonifica della valanga per verificare che non vi fossero altre persone sepolte.