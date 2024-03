Sci di fondo, oro per il Comitato AOC in staffetta agli Italiani, Lorenzo Romano a segno in Coppa Italia

Con la competizione dedicata alle staffette si sono chiusi i Campionati italiani di sci di fondo “Ragazzi” a Piancavallo. Dopo due giorni di nevicata, la seconda domenica di marzo ha portato tanta pioggia sulla località montana dell’avianese, sin dal primo mattino.

Nonostante il meteo avverso e grazie al grande lavoro svolto dagli organizzatori dello Sci

club Panorama in pista, le gare si sono svolte regolarmente. Per gli Under 14 un record di staffette alla partenza, ben 77 con quattro atleti l’una, due femmine e due maschi.

Al termine dei 13,2km (3,3km a giro), il team del comitato Alpi Occidentali si è laureato campione italiano di categoria 2024 grazie alla prestazione del quartetto formato da Elena

Carletto, Liam Lisciandrello, Cloe Giordano e Joei Lisciandrello. Vicecampioni nazionali gli atleti del team Veneto (Agnis Petris, Thomas Gaole, Chiara Manea e Alberto Dadiè). Bronzo alla squadra Alpi Centrali (Nina Silvestri, Nicolò Pedranzini, Camilla Cirolo e Zaccaria Bracchi).

AOC B con Stella Macario, Andrea Quaranta, Giada Grosso e Jonathan Giordano hanno chiuso all’8° posto, mentre AOC C di Beatrice Lai, Luca Fulcheri, Lodovica Raineri e Lorenzo Crimaldi hanno terminato la loro prova al 14° posto. Lisa Bruno, Tiago Ghibaudo, Margherita Salvetti e Lorenzo Salvagno con AOC D hanno chiuso al 32° posto. Più attardati AOC E con Maria Dho, Thomas Audisio, Letizia Dho e Luca Bruna, 70°.

La giornata ha poi visto svolgersi la 20km mass start a skating, competizione valevole per la Coppa Italia Rode che ha visto Martina Di Centa bissare il successo di sabato nella 10Km. L’atleta del centro sportivo Carabinieri ha chiuso con il tempo finale di 1:07’04.30 facendo

letteralmente il vuoto dietro di sé. Laura Colombo e Martina Bellini, entrambe del centro sportivo Esercito, hanno chiuso al 2° e 3° posto. La piemontese Elisa Gallo (Fiamme Gialle) ha terminato in 6ª posizione. Al maschile, vittoria del cuneese del centro sportivo Carabinieri Lorenzo Romano che ha avuto la meglio su Luca Del Fabbro (Fiamme Gialle) e

Giovanni Ticcò (Fiamme Oro). 11° posto assoluto per Martino Carollo (Fiamme Oro).