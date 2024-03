Biathlon, nelle staffette dei Campionati Italiani giovanili di Ridanna due ori e un argento per il Comitato AOC

La Val Ridanna saluta il circuito della Coppa Italia Fiocchi con le staffette, competizioni che hanno anche assegnato i titoli italiani U17, U19 e U22.

Il meteo, poco clemente neppure per gli giornata di domenica 10 marzo, non ha impedito al comitato organizzatore, l’ASV Ridnaun, di preparare al meglio il poligono e la pista che, con la leggera spolverata di neve della notte ha reso il tracciato divertente e veloce.

L’Alto Adige è nuovamente protagonista tra gli Aspiranti maschile: Aaron Galiani, Aaron Niederstaetter e Andreas Braunhofer si laureano campioni italian. Il trio altoatesino, complice una prova perfetta al poligono di tutti i frazionisti, chiude davanti a Jonas Tscholl, Jan Steinkasser e Julian Huber che pagano qualche errore l poligono. La medaglia di bronzo

va al Friuli Venezia Giulia: Filippo Tach, Samuele Degano, Manuel Iorio chiudono al 3° posto con un distacco dai vincitori di 1’58.2. Ai piedi del podio Trentino 1 (Riccardo Giacomel, Alessio Vinante e Mauro Revelli) e Alto Adige 4 (Rene Tirler, Felix Wolf e Elias Niederstaetter). 9ª posizione per AOC con Stefanno Occelli, Filippo Massimino e Lorenzo Canavese.

L’Alto Adige fa la voce grossa anche al femminile: Thea Wanker, Arisa Anvidalfarei e Tanja Wanker chiudono in 51’16.5 e si mettono al collo la medaglia del metallo più pregiato. Argento per AOC 1 con Magalì Miraglio Mellano, Luna Forneris e Alice Gastaldi che recuperano terreno. Bronzo per Alto Adige 2 Patrizia La Marchina, Sara Eisath e Eva Weiss. In gara hanno combattuto fino alla fine provando a recuperare il gap ma Cecilia Peano, Gaia Gondolo e Anna Giraudo di AOC 2 si sono fermate ai piedi del podio.

Festa piemontese nella categoria Giovani femminile: Fabiola Miraglio Mellano, Matilde Giordano, Carlotta Gautero, che hanno gareggiato con i colori del comitato, si aggiudicano la vittoria, mai i discussione in tutte le frazioni, davanti al Trentino di Alessia Forlin, Denise Maestri e Desiree Angeli. L’Asiva con Chiara Barailler, Michelle Saracco e Nayeli Mariotti Cavagnet si aggiudicano la medaglia di bronzo.

Il Piemonte trionfa anche al maschile grazie alla prestazione superlativa del terzetto formato da Michele Carollo, Paolo Barale e Nicola Giordano. I tre cuneesi hanno messo in sotto chiave la vittoria già nella prima frazione con Carollo che ha letteralmente fatto il vuoto dietro di sè sin dal primo giro.

Asiva 1 (Michel Deval, Simone Betemps, Manuel Contorz) e Carabinieri (Samuele Bettega, Maximilian Leitgeb, Hannes Bacher) si prendono rispettivamente al 2ª e 3ª posizione. Marco Da Pozzo, Andrea Da Conte Vecchino e Marco Iorio per FVG e Alto Adige 1 con Raphael Laner, Lukas Schwienbacher e Adam Ferdick chiudono la top 5.

Eva Hutter, Sophia Zardini e Birgit Schoelzhorn regalano all’Alto Adige un altro titolo italiano: le tre altoatesine chiudono davanti alla staffetta dell’Esercito formata da Denise Planker, Francesca Brocchiero e Gaia Brunello. Bronzo per FVG F di Maya Pividori, Sophia Polo e Serena del Fabbro. Anael Mezzacasa, Irene Vinante e Ilary Ravelli di Trentino e Giorgia saracco, Elisa Stevenin e Amelie Dherin per Asiva terminano la competizione al 4° e 5° posto.

Festa per le Fiamme Oro al maschile dove festeggia anche il Piemonte vista la presenza di 2 atleti cuneesi: Thomas Daziano, Christoph Pircher e Marco Barale salgono sul gradino più alto del podio in una gara mai in discussione. i tre poliziotti, lanciati da Daziano che prende subito il largo, mantengono la leadership della gara anche nella seconda e terza frazione non lasciando margini di manovra alla staffetta Asiva di Dewis Barrel, Andrea Cecchellero e Nicolò Betemps che chiudono al 2° posto. Bronzo per Pietro Pallober, Alex Perissutti e Cesare Lozza con FVG. Stefan Navillod, Fabio Piller Cottrer e Felix Ratschiller (Carabinieri)

e Davide Cola, Simone Motta e Davide Compagnoni (Alpi Centrali) chiudono al 4° e 5° posto.

La Coppa Italia si prende ora una settimana di pausa prima di concludere la stagione invernale con i Campionati Italiani assoluti che si terranno ad Anterselva il 23-24 marzo.