a Briga Alta l’incontro “Accessibilità e inclusione: ripensare l’accoglienza in un’ottica di genere”

Si terrà a Briga Alta (Cn) il nuovo appuntamento di CIC – Costruire il cambiamento, progetto triennale nato su iniziativa delCoordinamento Donne di Montagna con l’obiettivo di generare l’attivazione civica e politica delle donne delle aree interne montane cuneesi.

SABATO 16 MARZO alle 15.00 presso la Sala delle conferenze del Municipio di Briga Alta, in piazza Pastorelli 1 (frazione di Piaggia) appuntamento sul tema “Accessibilità e inclusione: ripensare l’accoglienza in un’ottica di genere”. InterverrannoMonica Gazzera, tourism designer e formatrice, Laura Amoretti, Consigliera di parità della Regione Liguria, Monica Arnaldi, imprenditrice e operatrice turistica e Marisa Ravera, presidente Pro loco Upega. L’evento è a ingresso gratuito .

Sarà possibile seguire l’incontro anche tramite la pagina Facebook del Coordinamento Donne di Montagna: @DonnediMontagnaBolivia

CIC – Costruire il cambiamento punta a migliorare la qualità di vita, economica, sociale e culturale delle intere comunità delle “terre alte” partendo dalle donne, fornendo loro opportunità di confronto, di formazione e di empowerment femminile. Promosso dal CDM – Coordinamento Donne di Montagna, il progetto è finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo e Otto per Mille Valdese, realizzato in collaborazione con (in ordine alfabetico) Alleanza nelle Alpi, Fondazione Nuto Revelli, UNCEM Piemonte e YWCA-UCDG onlus.

Il programma 2023-2024 è organizzato con la preziosa collaborazione dei comuni di Briga Alta, Cuneo, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, e Pietraporzio e culminerà a giugno nella 7ª edizione de “La tre giorni delle donne”.