Carcere di Cuneo campo di battaglia, ennesima aggressione al personale

Tensione nel carcere di Cuneo, dove nel tardo pomeriggio di giovedì un detenuto straniero ha provocato disordini nel terzo piano della casa circondariale di Cerialdo e aggredito due agenti.



Il recluso si è scagliato con uno sgabello, oltre che a calci e pugni.

Con sé aveva anche un pentolino pieno di olio bollente e una lama rudimentale di circa 30 centimetri” con la quale avrebbe cercato di colpire i poliziotti.

I due agenti feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Cuneo e dimessi con una prognosi di sette giorni ciascuno.

LO RIFERISCE LA UILPA PENITENZIARI CUNEO

“Se non ci saranno interventi immediati sul sistema carceri e a Cuneo, temiamo davvero che possa succedere il peggio.

Per questo – DICONO DALLA UILPA – ci appelliamo per l’ennesima volta alla Ministro Nordio e al Presidente Meloni affinché si emani, con procedura d’urgenza, un ‘decreto carceri’ che affronti l’emergenza e rafforzi la Polizia penitenziaria, sottorganico di 18mila unità e ormai stremata nelle forze e nel morale, oltre alle altre figure indispensabili per una seria rieducazione del condannato e, parallelamente, si avvii un rapido processo riformatore dell’esecuzione penale, con la reingegnerizzazione delle carceri”.

Il personale è allo stremo delle forze visto anche le tante unità mancanti e nessuno fa nulla, non si può aspettare giugno per i nuovi arrivi dal corso , ma ci vogliono altri agenti, pensiamo da Fossano ad esempio, in missione che vengano ad aiutare i colleghi di CUNEO. BASTA! La situazione dell’organico è drammatica. Il personale è allo stremo delle forze: è stremato e non ce la fa più! Anche a fronte dei turni massacranti il personale è sottoposto a carichi di lavoro mai registrati prima d’ora con conseguente stress psico-fisico.

La salute dei poliziotti penitenziari è a serio rischio.

LA UILPA chiede un intervento delle autorità politiche presenti sul territorio, in particolar modo del prefetto è in discussione la sicurezza pubblica.



E’ un dovere ed un obbligo intervenire in una situazione cosi’ drammatica cosi’ come e’ un dovere ed un obbligo per Poliziotti penitenziari residenti in Piemonte e a Cuneo andare a votare soprattutto per le imminenti elezioni per il consiglio regionale.

Se anche i poliziotti utilizzassero il modus operandi dei politici che non muovono un dito davanti alle denunce dei sindacati, non dovrebbero assolvere il proprio dovere elettorale!

Per i gravi motivi sopra illustrati la scrivente OO.SS.sta pensando di indire una Conferenza Stampa davanti l’Istituto penitenziario cuneese con relativo sit-in coinvolgendo tutti i sindacati la cui data sarà comunicata.

Sin da ora tutti gli Organi di Stampa, tutte le Istituzioni, tutti i partiti politici e tutti i cittadini della città di Cuneo sono invitati a partecipare e a sostenere la Polizia Penitenziaria del carcere di Cuneo.