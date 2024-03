Serie D, verso Vogherese-Bra. Roberto Floris: “Dobbiamo farci trovare sempre pronti, perchè abbiamo il desiderio dei play-off” (VIDEO)

Dopo il primo tempo disputato con il Derthona (match sospeso domenica scorsa al “Bravi”, sullo 0-0, a causa del diluvio, e mercoledì 13 dalle 14,30 si giocherà la ripresa ndr) il Bra si sta preparando per la trasferta di Voghera: domenica 10 marzo (ore 14,30) allo stadio “Giovanni Parisi” sarà ospite della Vogherese. Per presentare la trasferta in Lombardia, analizzando il momento della squadra (supportata da una tifoseria sempre più appassionata) nella sala stampa braidese abbiamo incontrato Roberto Floris (allenatore dei giallorossi).