“Spettacolare!” presenta “Le Donne di Faber”

Il quarto appuntamento della Collezione Inverno-Primavera 2024 del cartellone di eventi

SPETTACOLARE! propone il gradito ritorno del gruppo musicale Il Colore del Vento con il

concerto Le donne di Faber, in scena al Don Bosco sabato 9 marzo, alle ore 21.

Le donne e il loro mondo hanno sempre occupato un posto di rilievo nel vasto repertorio di Fabrizio De Andrè. Un universo, quello femminile, da esplorare con meraviglia e stupore, tra mille sfaccettature e sfumature. E poi da raccontare e da cantare. Donne, bambine, sante, prostitute: Suzanne, Maria di Nazareth, GIovanna d’Arco, Nancy, Bocca di Rosa,

Princesa, Sally, Franziska, Marinella e tante altre ancora. Una rassegna di figure di donna che meritano sempre, come ricorda il cantautore genovese ne Le Passanti, da un brano di Georges Brassens, la dignità di essere regine, perché sanno rendere la vita degli uomini gioiosa, perché esse stesse sono gioia, sono forza vitale, sono da pensare sempre con amore, come le compagne di un viaggio, i cui occhi sono davvero il più bel paesaggio, e mai, come talvolta accade nel nostro tempo, con possesso e violenza.

I prossimi appuntamenti di SPETTACOLARE! Collezione Inverno-Primavera 2024:

● 23 mar 2024 – ore 21 | J Sagrinà ‘d San Ciafrè | …E UN CH’A FA QUATR! |

commedia di teatro dialettale di Tremagi

● 06 apr 2024 – ore 21 | Compagnia Teatrale Primoatto APS| BATACLAN | teatro di

prosa di Corrado Vallerotti

● 13 apr 2024 – ore 21 | Teatranti Monregalesi | DALLE STALLE ALLE STELLE |

commedia di teatro dialettale di Secondino Trivero

● 20 apr 2024 – ore 21 | Gli Episodi | IO SONO | teatro di prosa di Elide Giordanengo

● 27 apr 2024 – ore 21 | I Commedianti Niellesi | SARTUR PER MADAMA | commedia

di teatro dialettale di Georges Feydeau (tit. orig. Sarto per signora)

● 05 mag 2024 – ore 18 | Fuma che ‘nduma – Compagnia Treggì | ABBI DUBBI |

spettacolo di arti circensi di Giulia Marro e Daniele Manassero

● 11 mag 2024 – ore 21.15 | Etnoricerca | SON DE MI TIERRA | concerto di musica

popolare dal Mar Mediterraneo verso il mare aperto

● 18 05 2024 – ore 21.15 | Godot & Co | SARÊM O LA RILUTTANTE DISILLUSIONE

DELL’ASPETTATIVA | teatro di prosa di Emanuele Franco e Andrea Chiapasco |

prima nazionale!

● 01 06 2024 – ore 21.15 | Corso adulti allievi di teatro di Palcoscenico Performing Arts

Center | IL PROCESSO | teatro di prosa ispirato al testo di F. Kafka a cura di

Francesca Monte

Biglietti: Platea € 10,00 | Galleria € 8,00 |

Biglietti per lo spettacolo del 18/05/2024: Platea € 12,00 | Galleria € 10,00

I biglietti si possono acquistare IN CASSA

● quando la Sala è aperta per altri eventi in programma (dopo l’inizio dell’evento)

● a partire da venerdì 10/02, ogni venerdì, dalle 18 alle 19.00

● il sabato dello spettacolo a partire dalle 20.15

È possibile PRENOTARE i biglietti a partire dal 29/01/2024 ed entro le 24 del giorno

precedente lo spettacolo scrivendo alla mail [email protected] e

indicando

● spettacolo e numero biglietti

● settore (platea o galleria)

● nominativo e telefono di riferimento

● i biglietti prenotati dovranno essere ritirati e pagati in cassa entro le 20.30 della sera

dello spettacolo.