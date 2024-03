Campionati Italiani aria compressa di Biathlon: il resoconto

La seconda giornata dei Campionati Italiani aria compressa di biathlon, organizzati presso la Carnia Arena di Forni Avoltri da ASD Monte Coglians con la collaborazione del Sci CAI Trieste, è dedicata alle staffette. I primi a scendere in pista è stata la categoria Ragazzi maschile che ha visto il trionfo degli atleti di casa: il Comitato FVG con Nicolò Piller Cottrer, Mathias Romanin e Alec Urgesi ha infatti dominato sulle nevi di casa con il tempo finale di 39’33.4 con un margine di 12”7 sulla staffetta delle Alpi Occidentali II con Thomas Audisio, Carlo Simon e Gioele Pellegrino. La medaglia di bronzo è andata All’Alto Adige I con Loris Costabiei, Leo Josef De Giuseppe ed Elia Steinkasserer che hanno terminato con un distacco di 29”9 dai vincitori. Asiva A (Emil Dandreis, Thierry Gens, Noah Desayeux) e Alpi Centrali I (Alberto Coletti, Filippo Trabucchi, Tobias Andreola) chiudono rispettivamente in

4ª e 5ª posizione. A causa di una penalità la staffetta AOC I (Matteo Parola, Elia Scarpin, Lorenzo Crimaldi) chiude al 6° posto con un distacco di 1’49.0 dalla vetta. AOC III (Nicolò Rosso, Manuel Buttari, Giovanni Rossi), AOC V (Pietro Parola, Fabio Dutto, Alex Demichelis) e AOC IV (Simone Robaldo, Gabriele Siccardi e Davide Marchisio) chiudono rispettivamente in 12ª, 18ª e 20ª posizione. Non c’è partita nella categoria Ragazzi femminile: l’Alto Adige domina le prime sei posizioni e fa un en plein. May Wierer, Lea Hochrainer e Anna Wolf con Alto Adige I chiudono in 40’13.3 facendo veramente il vuoto dietro di sè, complice anche una prova al tiro perfetta del trio altoatesino. Alto Adige II con Eva Hilber, Lisa Oberhofer e Lara Oberhauser sono medaglia d’argento con un ritardo di 1’56.8; a chiudere il podio ci hanno pensato Lena Kostner, Mia Pedevilla e Lia Rainer con Alto Adige III. Alto Adige V e VI hanno chiuso le prime cinque posizioni. Si ferma in 8ª posizione Ludovica Giordanengo, Lucia Macario e Beatrice Lai con AOC I. Alice Tomasin in staffetta con Veneto e Alto Adige e Letizia Dho con Friuli e Veneto, terminano rispettivamente in 17ª e 19ª posizione. Nella 3×4 Allievi maschile si è imposto il Comitato Alpi Occidentali con il trio formato da Gabriele Giordanetto, Jonathan Giordano e Nicola Giordano. Il team piemontese ha chiuso in 47’02.8 con un margine di 57”1 su Trentino A di Gabriele Carrara, Mauro Ravelli ed Enrico Lorenzoni. Hannes Paris, Leo Schwienbacher e Felix Wolf di Alto Adige I si sono messi al collo la medaglia di bronzo. Il Comitato AOC si prende anche la 4ª posizione con Giacomo Maurino, Mario Einaudi e Luca Fulcheri che chiudono con un ritardo di 1’03.9 dai compagni di squadra. AOC IV (Joei Lisciandrello, Pietro Salvatico, Tiago Ghibaudo) chiudono al 7°

posto con un ritardo dalla vetta di 3’54.5, mentre in 10ª posizione chiude il team AOC formato da Liam Lisciandrello, Lorenzo Salvagno e Andrea Quaranta. In 23ª posizione chiude la staffetta mista con Thomas Quaranta. Lucia Delfino, Cloe Giordano, Viola Camperi con AOC I sono campionesse italiane nella categoria Allievi femminile. Il trio piemontese ha

fermato il crono in 49’33.5 con un vantaggio di 2’08.6 sul team Alto Adige I di Teresa Seeber, Elsa Canins e Sara Eisath. Il Comitato Alpi Occidentali si prende anche il 3° posto con Caterina Parola, Giada Grosso e Lucia Brocchiero. Alto Adige III (Ilvy Marie

Markart, Lena Spechtenhauser, Tabea Hofer) e AOC III (Elena Carletto, Sofia Cogoli e Giulia Ronchail) si sono classificate rispettivamente al 4° e 5° posto. Al 14° posto si sono classificate Gaia Rostan, Lodovica Raineri e Vittoria Caffa con AOC IV, mentre Alice Ballario, in staffetta mista con l’Asiva, chiude al 17° posto.

cs