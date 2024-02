Prima verifica generale in vista del prestigioso appuntamento con il Tour de France che in estate attraverserà i territori Unesco di Monferrato, Langhe e Roero.

Lo farà nel terzo giorno di gara, dopo la partenza ufficiale da Firenze, il 1° luglio 2024. Una tappa con partenza prevista da Piacenza e passaggio a Tortona per arrivare, dopo il traguardo volante Coppi, nel territorio Unesco da Alessandria a Nizza Monferrato, quindi Neive, Barbaresco, Alba e via, attraversando il Roero, fino a Moncalieri, per giungere al traguardo Torino.

Oggi ad Alba si è svolto un incontro preparatorio tra i sindaci, amministratori dei comuni di Santo Stefano Belbo, Neive, Treiso, Alba, Piobesi, Guarene, Barbaresco, Sommariva Perno, Castagnole Lanze, Baldissero d’Alba, Corneliano, Ceresole. Il coordinatore Daniele Sobrero, assessore con delega allo sport, ha ospitato i sindaci nella Sala dello sport al Comune di Alba per progettare una serie di eventi aspettando la gara.

Il Tour si snoderà in Piemonte per un percorso di 32 chilometri, toccando Bruno, Calamandrana, Calosso, Canelli, Castagnole delle Lanze, Calosso, Canelli, Castagnole delle Lanze, Costigliole d’Asti, Mombaruzzo e Nizza Monferrato. In provincia di Cuneo il percorso è di 51,5 chilometri, attraverso Alba, Baldissero d’Alba, Barbaresco, Ceresole d’Alba, Corneliano d’Alba, Guarene, Neive, Piobesi d’Alba, Santo Stefano Belbo, Sommariva Perno e Treiso. Nel Torinese la carovana gialla percorrerà 34,2 chilometri nei comuni di Carignano, Carmagnola, Nichelino, Piobesi, Vinovo e Torino, con l’arrivo nel quartiere Santa Rita di fianco al Pala Alpitour.