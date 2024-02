Tante le attività svolte nel 2023 dall’associazione affiliata Acli Gruppo Mineralogico del centro sociale Luigi Buzzi di Robilante

Numerose e rilevanti le attività svolte, nell’anno passato, dall’associazione culturale, affiliata Acli nel 2023, “Gruppo Mineralogico” del “Centro Sociale Buzzi” di Robilante. È quanto emerge dalla relazione del presidente Giuliano Summino che, in un breve resoconto, evidenzia, tra l’altro, l’importanza della ricerca sul campo, durata ben 11 anni (2011-2021), attuata nella miniera inattiva del Lausetto in valle Gesso. Lo studio, realizzato dal Gruppo Mineralogico in collaborazione con l’Università di Torino, con notevole dispendio di tempo ed energie, ha portato al rinvenimento di alcuni nuovi ritrovamenti di minerali, di interesse nazionale e internazionale, nella miniera locale. A questo proposito è stato pubblicato un articolo scientifico nel volume 21-3-2023 della rivista Micro (con cui proseguirà la collaborazione anche per il 2024), firmato da Franco Parola, Simone Ferrero, Giuliano Summino, Luca Summino, Erica Bittarello, Ippazio Antonazzo, Alessandra Marengo e Marco E,Ciriotti. Nella sua relazione il presidente Summino scrive: “Tra le attività principali del gruppo nel 2023, vi è stata sicuramente la 32° edizione della mostra-scambio, organizzata ad ottobre presso il Centro Sociale Buzzi Unicem, che ha visto la partecipazione di numerosi espositori dal Piemonte e dal resto del Nord Italia, con un buon afflusso di pubblico. Nel corso dell’anno inoltre, diversi membri del gruppo hanno partecipato a manifestazioni simili, locali e nazionali. Non meno importante è stata anche l’organizzazione di escursioni di gruppo in Piemonte, ad esempio in Val Varaita, Val Maira e altre vallate alpine”.