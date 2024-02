«Gli occhi brillano e a noi clown si gonfia il cuore»

La sfida è quella di far sorridere, di portare la serenità di una filastrocca, l’innocenza di un trucco, l’ascolto di chi è capace a stare in silenzio, facendo brillare i propri occhi e quelli altrui. In ospedale, nelle Rsa, nei centri per ragazzi diversamente abili, a scuola, nei giardini di una biblioteca. Anna Perrone, nome in co­dice Pois, è presidente dell’associazione Vip Alba-Bra, satellite dell’organizzazione nazionale che ha come obiettivo quello del famoso dottore americano Patch Adams, ideatore della clownterapia.

Qual è la vostra missione?

«Coccolare e far sorridere le persone, far dimenticare loro per alcuni minuti il posto in cui sono. Non sono più in ospedale, tornano bambini, li portiamo altrove. Sono abituati a parlare della loro malattia, soffrono, magari so­no di cattivo umore. L’im­portante è riuscire a farli pensare ad altro, una ricetta, un consiglio, un ricordo di infanzia».

Come ci si riesce?

«Occorrono sensibilità ed em­patia, capire le esigenze di chi hai di fronte. A volte le persone vogliono ridere, altre evadere e non accorgersi che sono nel letto, altre ancora devono essere ascoltate. In alcune occasioni, vogliono comunque rimanere da sole. L’importante è bussare sempre e chiedere il permesso per entrare in casa d’altri».

Occorre formazione anche.

«Non ci si improvvisa volontari in ambienti così delicati, bisogna frequentare un corso specifico, che di solito facciamo in autunno. Attualmente siamo 94, di cui molti giovani, la più “piccola” è del 2003, siamo un gruppo molto affiatato: bisogna essere portati, avere le idee chiare e abbiamo anche un segreto».

Ci dica, siamo curiosi.

«Siamo concentrati su quello che facciamo, non su chi siamo o sui dettagli della no­stra vita. Pensi che ci chiamiamo con i nostri soprannomi. Io sono in associazione da sette anni e non so che lavoro fanno molti dei miei colleghi, ma non è importante. Siamo lì come persone, non c’è il no­stro ego, ma l’io, quello che de­cidiamo di essere. E in fon­do capita che quello che facciamo non si perda mai».

In che senso?

«Capita che alcuni giovani lascino l’associazione per studiare o per esigenze di vita e poi ricomincino in una delle sedi che abbiamo in Italia. I formatori sono gli stessi, le finalità anche. E le aggiungo una cosa».

Prego.

«Per fare al meglio il nostro lavoro, bisogna avere alle spalle anche famiglie e persone che capiscano la scelta e ti sostengano. I fine settimana siamo sempre all’ospedale di Verduno».



Ci racconti un po’ come è portare serenità in corsia.

«Siamo tornati alla situazione pre-pandemia, siamo in sei reparti. Ci sono comunque delle regole, dobbiamo avere la mascherina, non possiamo toccare il paziente e i suoi oggetti. Il Covid ci ha insegnato a giocare con le sfumature delle voci e a ridere con gli occhi. Sono l’unica parte del corpo che non può mentire e quando li vediamo brillare, ci si riempie il cuore».



C’è un momento a cui è particolarmente legata?

«Molti credono che siamo noi a dare qualcosa, spensieratezza e tempo, ma in realtà siamo noi che riceviamo di più in termini di emozioni. Penso an­che solo al sorriso di un bimbo. C’è poi un momento importante che si ripete, quando, per citare Harry Pot­ter, ci rimettiamo i nostri vestiti umani, ossia “da babbani” e siamo sollevati per non avere incontrato ricoverato nessun conoscente».

Voi siete attivi anche nelle Rsa.

«Tra Alba, Bra e comuni limitrofi andiamo in circa sei strutture. È una grande emozione anche regalare leggerezza agli adulti e agli anziani: spesso sono soli, a differenza dei pazienti più piccoli che hanno i loro genitori. I “nonnini” amano cantare e quindi ci esibiamo nei grandi classici, co­me “Romagna mia”, ma facciamo pure piccoli giochi e li distraiamo».

Quali altri progetti portate avanti?

«Andiamo all’Istituto Ferrero a dare la buonanotte agli ospiti, mentre al mattino siamo impegnati nel centro diurno Aghav di Bra a fare dei piccoli lavoretti. A maggio abbiamo dato una mano al Comune di Alba a promuovere il Pie­dibus: i bambini vanno a scuola in gruppo con dei volontari seguendo un percorso in sicurezza stabilito e raccogliendo passeggeri alle “fermate”, predisposte lungo il cammino. Animiamo le letture nella biblioteca di Bra con momenti di condivisione anche in giardino. Discutiamo sui libri presenti in biblioteca, ma anche su nostre proposte».



Il vostro impegno è anche rivolto alle scuole.

«Da Alba a Cuneo, passando per Bra, portiamo progetti finalizzati all’accettazione e al rispetto dell’altro. Parliamo di diversità, di integrazione, di bellezza e di convivenza civile. Al liceo scientifico Cocito di Alba ci siamo concentrati sull’importanza della cultura del noi, facendo capire che le persone in difficoltà non devono sentirsi sole. Ci siamo rivolti alle classi terze e quarte».

Il tema è anche la pericolosità dell’individualismo?

«I social rappresentano uno dei nostri focus: cerchiamo di far capire agli studenti la differenza tra il mondo reale e virtuale, riflettendo insieme sulla cultura dell’immagine e i suoi rischi».



Qual è il fil rouge di tutte le vostre iniziative?

«Portare il sorriso e un po’ di bellezza, stimolare la fantasia. Cerchiamo di lasciare il segno, di costruire un ricordo piacevole per una platea più vasta possibile. Dai bambini agli anziani. Sapere che si ricordano di noi e sono felici per qualche minuto è il nostro premio».



Progetti per il futuro?

«Domenica 19 maggio in occasione dell’evento nazionale chiamato “La giornata del naso rosso”, i nostri clown coloreranno piazza del Duo­mo ad Alba con bolle di sapone e tante sorprese che vi invitiamo a scoprire. Sarà un’occasione per divertirsi e per far conoscere le nostre attività alla cittadinanza. E in autunno attiveremo il nostro tradizionale corso per cercare nuovi volontari».

Articolo a cura di Daniele Vaira