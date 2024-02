Alla Soms di Racconigi due serate dal titolo “Donne che raccontano donne”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, è in programma alla Soms di Racconigi (via Carlo Costa 23) un doppio appuntamento nato dalla collaborazione tra Comune, Tocca a Noi, Mai+Sole, Mandacarù, ANPI, Fondo di Solidarietà e Sul Filo della Seta.

Il progetto, dal titolo “Donne che raccontano donne”, si articolerà in due serate. La prima, mercoledì 6 marzo alle ore 20:30, vedrà la proiezione cinematografica di “Le sorelle Macaluso”, film diretto da Emma Dante e vincitore del Nastro d’Argento nel 2021. La seconda, venerdì 8 marzo alle ore 20:45, sarà un talk coordinato da Serena Fumero de “Le Incredibili Storie”, durante il quale le diverse associazioni partecipanti tra cui Tocca A Noi Racconigi, Mai+Sole, Mandacarù, ANPI, Fondo di Solidarietà e Sul Filo della Seta si alterneranno sul palco per raccontare storie di donne: storie di riscatto, di fatica, di silenzio, di gioia e di dolore. Storie differenti per riflettere e in cui potersi ritrovare.

“Come Amministrazione siamo contenti che, in questa giornata così importante, così tante associazioni del nostro territorio abbiano speso il proprio tempo e la propria energia per dare vita a una serata speciale, di unione e sorellanza –commenta la consigliera con delega alle pari opportunità Daniela Biolatto- Donne vittime di violenza e imprenditrici, partigiane o lavoratrici: ogni associazione presente alla serata dell’8 marzo porterà sul palco una storia che rappresenta la propria identità e che sarà punto di partenza per riflettere sulla figura femminile, nella nostra società e non solo, da diversi punti di vista. Desideriamo ringraziare tutti coloro che si sono impegnanti nell’organizzazione di questo appuntamento, che ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema della parità di genere, ma anche sulla condizione della donna oggi, sulle discriminazioni e le conquiste sociali raggiunte”.

Tra le storie che verranno raccontate, quella di Tiziana Somà, imprenditrice di Saluzzo che porta avanti l’azienda di parrucche di famiglia, fornendo, tramite il suo lavoro, un prezioso aiuto alle pazienti sottoposte a cure oncologiche. La Parrucche Somà, nata alla fine dell’800 dal lavoro del bisnonno, fonda le proprie radici nella tradizione dei “cavié”, letteralmente “raccoglitori di capelli” di Elva, che, da fine ‘700 a inizio ‘800 percorrevano le strade di tutto il Nord Italia per comperare i capelli delle donne e fare parrucche per re, regine e nobili. L’azienda è stata poi ereditata dalle donne di famiglia, che l’hanno fatta crescere con passione, competenza e attenzione alla clientela. Attualmente Tiziana Somà è presidente dello Zonta di Saluzzo, un’organizzazione di servizio internazionale con la missione di costruire un mondo migliore per donne e ragazze.

Verrà poi riportata la testimonianza di Sumaya Abdel Qader, nata a Perugia da genitori giordano-palestinesi, che da oltre vent’anni si occupa dei diritti delle donne e inte(g)razione dei figli di immigrati. Dal 2016 al 2021 è stata la prima consigliera musulmana del comune di Milano e attualmente è ricercatrice in sociologia. Ha fatto da consulente per la quarta e quinta stagione di Skam Italia, serie TV di culto, e nel 2019 ha pubblicato con Mondadori il romanzo “Quello che abbiamo in testa”, seguito da “In cerca di me”.

Le due testimonianze sono a cura della consigliera alle pari opportunità del Comune di Racconigi Daniela Biolatto e della consigliera con delega all’inclusione sociale Fatima Khadri.

“Sumaya Abdel Qader non potrà essere presente di persona, ma creerà un piccolo video dove parlerà di se stessa, degli obiettivi che ha raggiunto e del suo impegno nel sociale –spiega la consigliera Khadri- Ho scelto di condividere questa testimonianza con i racconigesi per eliminare i pregiudizi che si hanno sulle donne con il velo e dimostrare che anche le donne musulmane possono avere un ruolo indispensabile nella società e raggiungere obiettivi importanti”.

Entrambe le serate, realizzate con la collaborazione tecnica di Progetto Cantoregi, saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti.