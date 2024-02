Cavallermaggiore punta sulla rinascita del commercio

Un impegno concreto verso le attività commerciali, basato su dati e analisi di Confesercenti, riceve il via libera unanime dal consiglio comunale. Nel corso dell’ultima seduta, il civico consesso ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno proposto da Chiara Voghera, consigliera comunale di minoranza, e dal suo gruppo consiliare “Grande Cavallermaggiore”. L’iniziativa mira a rilanciare il commercio locale, testimoniando un impegno forte e condiviso per la valorizzazione del tessuto economico della città.

Questo passo in avanti arriva in un momento cruciale e in un contesto che già evidenzia la volontà del Comune di sostenere le piccole imprese, attraverso politiche mirate tra cui gli sconti sulla raccolta rifiuti per le nuove attività.

“Ma serve fare di più, sia per chi vuole aprire che per chi già esiste e resiste” l’appello di Chiara Voghera che, citando i numeri di Confesercenti sulla progressiva desertificazione del commercio di vicinato in Piemonte, ha poi espresso tutta la sua soddisfazione per l’esito positivo della discussione politica, sottolineando l’importanza di un approccio basato su strategie concrete per il rilancio di un intero settore produttivo che è sinonimo di qualità urbana, coesione sociale e sicurezza oltre che di crescita occupazionale. “Io sono soddisfatta perché l’approvazione all’unanimità dimostra una consapevolezza trasversale dell’importanza di sostenere le nostre attività commerciali, pilastri fondamentali della vita economica e sociale della nostra comunità”, ha dichiarato la capogruppo di minoranza, evidenziando come l’unità d’intenti del consiglio comunale rappresenti un segnale forte per l’immediato futuro di Cavallermaggiore.