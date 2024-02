La stagione di prosa del Teatro Alfieri continua con il “Cyrano De Bergerac” di Arturo Cirillo

Giovedì 7 marzo alle 21 al Teatro Alfieri di Asti, per la sezione Prosa della fortunata Stagione Teatrale organizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo, arriva “Cyrano De Bergerac” di Edmond Rostand, con adattamento e regia di Arturo Cirillo.

In scena Arturo Cirillo con Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini; scene Dario Gessati, costumi Gianluca Falaschi, luci Paolo Manti, musica originale e rielaborazioni Federico Odlin, produzione Marche Teatro / Teatro di Napoli – Teatro Nazionale / Teatro Nazionale di Genova/ ERT – Teatro Nazionale.

Il poeta spadaccino raccontato da Rostand alla fine dell’Ottocento abbandona qui le sue malinconie e diventa un performer, che soltanto sul palco riesce a riconoscersi. Spiega Cirillo: “Un teatro canzone, o un modo per raccontare comunque la famosa e triste vicenda d’amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano attraverso non solo le parole ma anche le note, che a volte fanno ancora di più smuovere i cuori, e riportarmi a quella vocazione teatrale, che è nata anche grazie al dramma musicale di un uomo che si considerava brutto e non degno d’essere amato. Un uomo, o un personaggio, in fondo salvato dal teatro, ora che il teatro ha più che mai bisogno di essere salvato”.

Biglietti: 23 euro (18 euro loggione). Info e prenotazioni www.teatroalfieriasti.it 0141.399057-399040, biglietteria aperta martedì e giovedì dalle 10 alle 17 e il giorno dello spettacolo anche dalle 19 a inizio rappresentazione. Biglietti disponibili anche online su www.bigliettoveloce.it