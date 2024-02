Aleandro Baldi al Teatro Politeama di Bra

Il cantautore toscano Aleandro Baldi si esibirà in Piemonte allo scopo di sostenere ed aiutare le attività benefiche portate avanti dall’Associazione Pro retinopatici e Ipovedenti (A.P.R.I.-odv)

Nella mini tournèe è previsto anche un concerto presso il Teatro Politeama di Bra. L’evento, patrocinato dal comune, si svolgerà

VENERDÌ 1 MARZO 2024 ALLE ORE 21,00

Introdurrà la serata la giovane voce emergente Hoshi. Presenterà Luigi d’Alba.

Ingresso a offerta libera. Consigliata la prenotazione telefonando al n. 0172 430185

Aleandro Baldi, non vedente dalla nascita, divenne molto noto negli anni ’90 quando, fra l’altro, vinse il Festival di Sanremo nel 1994 ed altri importanti concorsi canori. Proverbiali furono i suoi duetti con Francesca Alotta.

Nel corso della serata verranno altresì consegnati due pannelli tattili multimediali che consentiranno ai non vedenti di conoscere altrettanti storici palazzi del centro storico braidese: Il Palazzo Comunale ed il Palazzo Mathis. Questo progetto è stato finanziato ad A.P.R.I. Odv dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Si tratta dei primi pannelli di questo tipo realizzati a favore della città di Bra e la consegna, alla presenza del cantautore Aleandro Baldi, costituirà un momento forte della manifestazione.

“Si tratta di un’iniziativa per noi molto importante” – dichiara il presidente di APRI-odv Marco Bongi – “Ringraziamo Aleandro per la disponibilità nei nostri confronti che ci consentirà di sensibilizzare la cittadinanza sui problemi dei disabili visivi e sulle numerose attività portate avanti dalla nostra Associazione sul piano nazionale e locale. I fondi raccolti nella serata, al netto delle spese, verranno utilizzati per finanziare un soggiorno estivo a favore dei ragazzi non vedenti che frequentano la scuola dell’obbligo”.

Giovanni Fogliato, Sindaco di Bra, dichiara: “Siamo onorati di accogliere al Politeama di Bra un cantautore che ha segnato la storia della canzone italiana regalandoci indimenticabili successi. Peraltro, l’iniziativa portata avanti in collaborazione con l’Associazione A.P.R.I. Odv si inserisce in un percorso più ampio avviato da tempo dall’Amministrazione braidese che ha come obiettivo l’accessibilità inclusiva a tutti servizi culturali della città, in particolar modo per quanto riguarda la rimozione delle barriere cognitive”.

Per ulteriori informazioni: tel. 377 – 70.44.366