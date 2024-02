Trota iridea e fario: nuoteranno ancora nei fiumi del Piemonte grazie al Milleproroghe

In Piemonte si potrà continuare ad immettere nei fiumi la trota iridea e la trota fario atlantica, grazie all’approvazione della proroga contenuta nel Milleproroghe, il cui emendamento ha, come prima firmataria, l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro, sindaco di Argentera e componente della Commissione agricoltura.

«Questa proroga – spiega il parlamentare piemontese – è uno strumento prezioso per poter dare respiro al comparto ittico regionale e a territori come la provincia di Cuneo con le sue sue valli alpine. Per questo sono molto soddisfatta per l’approvazione dell’emendamento e delle proposte ad esso abbinate di proroga al regime di immissione delle specie alloctone al 31 dicembre 2025».

«Questa disposizione – conclude Ciaburro – è l’ennesima dimostrazione dell’impegno di Fratelli d’Italia a 360 gradi per il territorio».