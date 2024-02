Serie D: la tripletta di Derrick Gyimah e l’incornata di Nicolò Giorcelli, Bra strepitoso con il PDHAE (4-0)

Il passo è di quelli importanti, perchè la striscia positiva prosegue ed è arrivato un altro “clean sheet”, la classifica è di spessore ed è un piacere (per appassionati, addetti ai lavori e tifosi) vederlo giocare. Vince e convince il Bra, che oggi pomeriggio all’Attilio Bravi, ha dominato con il PDHAE (penultima forza del girone A): 4-0 scaturito dalla splendida tripletta di Derrick Gyimah (si è sbloccato l’attaccante classe 2003 ndr) e dall’incornata precisa di Nicolò Giorcelli. Match praticamente a senso unico, in cui la squadra di Roberto Floris ha manifestato grande forza tattica e mentale. Ma andiamo in cronaca.

PRIMO TEMPO

Padroni di casa (senza bomber Nino Musso squalificato) in divisa bianca con inserti giallorossi e valdostani in arancio fluo con bande blu. Bra-PDHAE 1-0 al 4° minuto: splendida imbucata di Marchisone per Gyimah, destro rasoterra una volta dentro l’area e diagonale che infila Siamatas. Giallorossi già avanti, spinti da un pubblico “caldo e numeroso”. 2-0 Bra al 19esimo: calcio d’angolo di Marchisone, imperioso stacco aereo di Nicolò Giorcelli e la palla gonfia la rete. Monologo, fin qui, dei braidesi. Due occasioni in un solo minuto per i padroni di casa, Siamatas ci mette una pezza sulla conclusione di Tuzza e sull’incursione di Vaiarelli al 25′. Scocca il 35′ ed è 3-0 Bra: “numero” sulla sinistra di Pautassi, assist per Gyimah che è lesto nel battere Siamatas e nel siglare la doppietta. Doppietta per il numero 7 giallorosso. 3-0 all’intervallo.

SECONDO TEMPO

“Destro a giro” di Gyimah dai 16 metri, sfera che si perde di poco sul fondo al 19′. Poker del Bra al 22′: azione personale di Derrick Gyimah che ruba palla a centrocampo, s’invola verso la porta valdostana e batte Siamatas con un rasoterra preciso, per la sua fantastica tripletta. Qui i “titoli di coda”, capitan Tos e compagni (oltre ad aver vinto 4-0, “rovesciando” il 2-1 dell’andata) balzano a 45 punti e nel pieno della zona play-off. Domenica big-match a Vinovo, con la vice-capolista Chisola.

Tutte le foto di Bra-PDHAE, QUI (su gentile concessione di Andrea Lusso)

TABELLINO

Bra: Tchokokam, Tos (30′ st Omorogbe), Gyimah (23′ st Magnaldi), Tuzza (27′ st Fogliarino), Pautassi, Marchetti, Giorcelli, Vaiarelli, Marchisone, Daqoune (14′ st Gerbino), Mawete (27′ st Matija).

A disp: Piras, Stafa, Bosio, Abas.

Allenatore: Roberto Floris.

PDHAE: Siamatas, Maugeri, Nacci (1′ st Cancellieri), Torromino (30′ st Kosiqi), Doratiotto, Blejdea (1′ st Vitale), Sassi, Riccardo Florio (1′ st Jacopo Florio), Challancin, Grieco, Rrapaj (1′ st Argento).

A disp: Piazzolla, Hastings Rumoro, Papa, Villa.

Allenatore: Ezio Rossi.

Arbitro: Puntel di Tolmezzo (assistenti: Tarocchi di Prato e Giannetti di Firenze).

Marcatori: 4′ pt Gyimah (B), 19′ pt Giorcelli (B), 35′ pt Gyimah (B), 22′ st Gyimah (B).

Note: pomeriggio variabile e gradevole, terreno di gioco in condizioni accettabili; circa 400 spettatori. Ammoniti Giorcelli (B), Sassi, Riccardo Florio, Nacci, Doratiotto (P).