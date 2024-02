Ginger e Fred al Teatro Sociale G. Busca

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2024 – ORE 21:00 – SALA M. ABBADO

GINGER & FRED

di Federico Fellini, Tonino Guerra, Tullio Pinelli

con Monica Guerritore e Massimiliano Vado

e con Alessandro Di Somma, Mara Gentile,

Nicolò Giacalone, Francesco Godina

Diego Migeni, Lucilla Mininno,

Valentina Morini, Claudio Vanni

produzione Teatro della Toscana, Accademia Perduta Romagna Teatri, Società per Attori

È la vigilia di Natale. Entra in scena un gruppo personaggi spaesati. Sono lì per partecipare allo show di una televisione privata.

I nostri protagonisti, scritturati come ospiti della trasmissione, sono emozionati per la serata. Ma quello che non sanno è che, derubricati alla voce “materiale di varia umanità”, sono necessari a mandare avanti l’ingranaggio spietato della televisione commerciale, riempiendo i buchi tra una pubblicità e l’altra.

A mano a mano che la trasmissione prosegue, questa piccola umanità fatta di personaggi bizzarri e imperiosi, pavidi e coraggiosi, si imporrà intenerendo il pubblico mostrando queste vite fatte di solitudine, piccole ambizioni e basse aspirazioni, menzogne e confessioni improvvise.

Comicità e tragedia allo stesso tempo, nell’esaltazione di un giorno “straordinario”.

“È più che un omaggio al suo creatore questa riproposizione teatrale di uno degli ultimi lungometraggi girati da Fellini: l’essenza del lavoro felliniano è stata colta, rielaborato e scrupolosamente rimodellata per il palco. […] uno spettacolo appetibile per la platea in sala, scandito da un ritmo piuttosto animato che non permette di annoiarsi.”

Diana Della Mura – www.laplatea.it