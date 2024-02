Calcio a 5 Serie A2 Élite: Elledì, non basta il cuore! A Caramagna festeggia il Petrarca

La capolista Vinumitaly Petrarca supera l’Elledì FC nel finale, risultato amaro per gli uomini di Giuliano.

LA PARTITA

La prima della classe guidata da mister Luca Giampaolo arriva in Piemonte con le idee chiare e la voglia di continuare la propria marcia trionfale in Serie A2 Élite. I piemontesi (senza Oanea) partono con Lamberti, Sandri, Cerbone, Rengifo e Costamanha; la risposta dei veneti, privi di Felipe Mello, è affidata a Bastini, Rafinha, Parrel, Victor Mello e Guga.

Gli ospiti cominciano forte e si portano dopo poco più di 7 minuti sul doppio vantaggio (0-2) con l’ex Napoli Rafinha e il nazionale Molaro. I giallo-neri, nonostante la partenza sprint di Mello e soci, è positiva e Costamanha fa tremare la porta su calcio piazzato. Vincenti, nel posto giusto al momento giusto, dimezza lo svantaggio e Rengifo con una sassata da fuori impatta (2-2). Nicolò Sandri è sfortunato e una sua deviazione fortuita beffa Lamberti, le squadre vanno così negli spogliatoi sul 2-3.

Al 7′, capitan Victor Mello deve lasciare (per doppia ammonizione) il campo e il Vinumitaly Petrarca momentaneamente in inferiorità numerica. Rengifo, quasi allo scoccare del secondo giro di lancette, realizza la sua doppietta personale (3-3). Rafinha si accende e trova la perla che vale il 3-4, l’autorete di Benlamrabet riporta tutto in equilibrio (4-4). A poco più di un minuto dall’ultima sirena, Molaro mette a segno il sigillo del definitivo 4-5.

Grazie a una prestazione superlativa di Bastini e alle qualità dei giocatori di movimento, il Vinumitaly Petrarca porta a casa l’intera posta in palio.

Un’ottima Elledì tornerà in campo venerdì 23 febbraio nell’anticipo di Lecco con il Lecco Calcio a 5.

c.s.