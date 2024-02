Lo sport come alleato nella formazione e prevenzione giovanile, Fossano Rugby lancia “Oltre il campo”

“OLTRE IL CAMPO: lo sport come alleato nella formazione e prevenzione giovanile”, è il titolo del primo appuntamento che si terrà il 23 febbraio alle ore 20.00 presso l’aula magna dell’ISS Vallauri di Fossano (Via S. Michele, 68, 12045 Fossano CN).

In seguito agli episodi di intolleranza giovanile che si trasformano in violenza, apparentemente così lontani quando li sentiamo in televisione, ma così vicini quando accadono anche nella nostra città, la nostra ASD ha deciso di rendersi parte attiva della comunità organizzando una serie di serate formative rivolte a tutti coloro che hanno a che fare con bambini e ragazzi nelle fasi sensibili della crescita (dalla prima elementare alla prima media); tra i destinatari di queste serate gratuite si contano: genitori, docenti, personale ATA, allenatori, dirigenti e personale delle diverse realtà sportive, psicologi, operatori socio sanitari, medici e pediatri, parroci e catechisti, animatori, doposcuolisti, insegnanti di sostegno, librai.

La serata, seppur organizzata dall’ASD Fossano Rugby, non si centrerà sul rugby come argomento portante, bensì, fedele alla filosofia della nostra ASD metterà al centro delle discussioni le problematiche dei ragazzi e cercherà di capire come lo sport può aiutare loro ad evitare i comportamenti a rischio in adolescenza.

L’evento ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, e della Provincia di Cuneo. Interverranno:

• GUILLERMO VINCENTI. Argentino classe 1975. Si avvicina al rugby all’età di 11 anni per non abbandonarlo mai più. Laureato in Scienze della Comunicazione, nel 2003 si traferisce a Fossano per lavoro dove nel 2019 fonda l’ASD Fossano Rugby di cui oggi è il presidente.

• MARCO MAGGI. Classe 1964 piacentino di nascita, saviglianese di adozione; è forse il massimo esperto in Italia sul tema del bullismo. È autore e curatore di diverse pubblicazioni sul tema del disagio giovanile e del bullismo, da circa 35 anni opera attivamente e prevalentemente nel realizzare attivitànformative ed educative all’interno dell’area della prevenzione del disagio e promozione della salute sui temi del benessere a scuola, bullismo, affettività e sessualità, dipendenze, maltrattamento e abuso sessuale, conflitto, motivazione allo studio, sostegno alla genitorialità e benessere delle organizzazioni aziendali. È stato membro della Commissione Nazionale sul Bullismo e Consulente del

Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca.

• FABIO MALVASO. Insegna Filosofia e Storia all’IISS Norberto Bobbio di Carignano, Torino. Genovese di nascita e di formazione, torinese d’adozione, si occupa di rugby e di filosofia da un quarto di secolo ed è sostenitore di una maggiore presenza dello sport nella scuola. Autore di “La filosofia del rugby”.

• FEDERICA GUERRETTA. Classe 1986, editore specializzata nella letteratura per bambini, scrittrice, insegnante di lingua francese e letteratura italiana. Laureata in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo ha conseguito il Master in Ricerca Teatrale dell’Università Sorbona Nouvelle III approfondendo gli studi sul teatro a Parigi, in Brasile presso L’Università Federale di Santa Catarina a Florianopolis e in Canada al Teatro Quat’Sous di Montreal. Dal 2019 è insegnante e referente dell’alternanza scuola- lavoro presso l’Istituto Paideia di Treviso. Autore di “Nikki gioca a rugby”.

• Moderatore: il giornalista FABRIZIO BONARDO.