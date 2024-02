Volley A1/F LIVE: CUNEO-TRENTO termina 1-3

Scontro salvezza al Palasport di San Rocco Castagnaretta dove la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo riceve l’Itas Trentino per la ventesima giornata di Serie A1 Femminile di Volley. SEGUI LA DIRETTA SET PER SET

SESTETTO CUNEO

Signorile al palleggio, opposto Enweonwu; centrali Hall e Sylves, in banda Kubik e Stigrot, libero Scognamillo.

SESTETTO TRENTO

Diagonale Guiducci-Scholten; in mezzo Olivotto e Marconato, schiacciatrici Michieletto ed Angelina, libero Mistretta.

PRIMO SET

Dopo un avvio equilibrato, è di Cuneo il primo tentativo di scatto: protagonista Hall con due attacchi ed un muro, 10-7. Scholten ed Angelina firmano però il controbreak ed il sorpasso, con le ospiti che prendono quota: 11-13. Bene anche Michieletto che permette all’Itas di allungare: 15-20 con l’ace che costringe Bellano ad inserire Tanase per Stigrot. Hall e Kubik accorciano, Mazzanti ferma il gioco (17-20). Kubik prova a spingere, alternando però punti ad errori, Trento si ritrova sul 19-23. Sono 4 i set ball per la compagine trentina: chiude Michieletto al secondo, 20-25 e 0-1.

SECONDO SET

Partenzs non buona delle padrone di casa, sotto 3-7. Padrone di casa che riescono però a rientrare poco a poco: Haak firma l’aggancio a quota 8, Enweonwu il sorpasso (10-9). Biancorosse che però non riescono a dare continuità: ace di Michieletto e muro di Shcherban su Enweonwu, 12-15 e time out inevitabile per Bellano. La schiacciatrice russa trascina le trentine che volano sul 13-18, mentre il coach locale ci prova inserendo Scola in regia. Dentro anche Molinaro al centro, ma Cuneo appare sulle gambe: Scholten affonda il colpo per il 16-23. Sono sette i set ball (17-24): Haak annulla il primo, al secondo passa la solita Michieletto (18-25 e 0-2).

TERZO SET

Con le spalle al muro, Cuneo prova a scuotersi: 5-2 in avvio. “Gatte” che riescono a prendere slancio e scappano, con una Haak incisiva ed il buon apporto di Molinaro, confermata sul taraflex (12-4). Set praticamente dominato dalle biancorosse che riaprono i conti: ben 11 set ball a disposizione, al secondo si materializza l’1-2 (25-15).

QUARTO SET

Honda Olivero S.Bernardo costretta, però, ad inseguire nuovamente: Marconato e Michieletto tornano a colpire, mentre le biancorosse sbagliano troppo (5-10). Break piemontese, chiuso dall’ace di Kubik che firma il 10-11. Trento però tiene e ricaccia indietro le cuneesi (10-13 con il muro di Olivotto). Torna in cattedra Michieletto, Trentino vola sul 13-18. E’ notte fonda per Cuneo che non si riscatta: Hall manda fuori il primo tempo e consegna sei match ball all’Itas (18-24). La centrale statunitense annulla il primo, ma non basta: l’invasione a muro certifica il ko (19-25 e 1-3).