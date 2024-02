Eccellenza B: Alfiero, De Souza e Specchia superlativi, Fossano-Acqui 4-1 e blues devastanti

Quattro vittorie nelle ultime cinque partite per il Fossano, la terza consecutiva. Numeri “granitici”. Concretezza e ambizione, cambio di passo e fiducia. Posso e possiamo sintetizzare così il “pomeriggio perfetto” di oggi dei ragazzi allenati da Alberto Merlo che, all’Angelo Pochissimo, hanno dominato con l’ex capolista Acqui: 4-1, maturato con la doppietta di Vincenzo Alfiero e le firme di Diego De Souza e Giovanni Specchia. Andiamo in cronaca.

PRIMO TEMPO

Padroni di casa nel tradizionale blues con inserti bianchi; alessandrini in divisa bianconera. 1-0 Fossano dopo 5 minuti esatti: clamoroso errore difensivo dei termali, Martino sbaglia il retropassaggio e mette in difficoltà Tamburelli, bomber Vincenzo Alfiero si impossessa del pallone e insacca con il destro all’angolino basso più lontano. L’Acqui non si perde d’animo e al 14esimo pareggia la sfida: sponda di Guazzo per Bollino, destro preciso e potente dai 25 metri che va ad infilarsi alla sinistra di Cirillo proteso in tuffo (1-1). Cambio forzato per i fossanesi, problemi fisici per De Benedetti e al suo posto subentra Specchia al 22′. Calcio piazzato dai 20 metri di Cattaneo, destro potente e Tamburelli e pallone parato in calcio d’angolo; dalla bandierina, colpo di testa in area piccola di De Souza e sfera out di un soffio al 26′. Raddoppio Fossano al 35′: ancora un errore della retroguardia alessandrina, Contrafatto innesca involontariamente De Souza che calcia su Tamburelli e poi mette al centro per l’accorrente Alfiero, conclusione rasoterra che va ad insaccarsi (dopo una deviazione avversaria) a fil di palo. Doppietta per l’ex Bra e Novara (2-1). Dopo 2 minuti di recupero è 2-1 all’intervallo.

SECONDO TEMPO

Dagli sviluppi di un calcio d’angolo al terzo minuto, Piana colpisce in mezza rovesciata e Alfiero (sulla linea di porta) respinge con il petto. Protesta l’Acqui che chiede il calcio di rigore per un presunto tocco di mano, ma il direttore di gara non ravvisa alcun tipo di irregolarità. Cattaneo prova la gran botta (col destro) dal limite dell’area e trova una deviazione termale al 10′, sfera in corner. Acqui vicinissimo al gol! Traversone dalla sinistra e imperioso stacco di testa in area piccola di bomber Guazzo al 14′, palla che sbatte sul palo alla sinistra di Cirillo. Un minuto dopo, gli ospiti restano in inferiorità numerica per il cartellino rosso diretto a Martino e sventolato per un fallo da dietro sulla trequarti campo. Punizione dai 30 metri di De Souza che scheggia la parte alta della traversa, al 17′. Ancora De Souza: superato di pochi passi il cerchio di centrocampo, al minuto 25 vede Tamburelli fuori dai pali e tenta il “tiro da cineteca”, colpo di reni del numero 1 dell’Acqui e sfera in corner. Applausi al “Pochissimo” e Fossano davvero a centimetri dal 3-1. Tris che giunge, meritatamente, al 38esimo: “perla” di Diego De Souza, “destro a giro” dal lato sinistro e dentro l’area di rigore e sfera sotto l’incrocio dei pali alla sinistra di Tamburelli. Addirittura 4-1 con Specchia che, servito da Alfiero, infila la porta termale con un tocco morbido dal cuore dell’area di rigore. Triplice fischio (al 49′) e applausi scroscianti al “Pochissimo”, per un Fossano balzato a 33 punti in classifica e in piena corsa play-off. Domenica 18/2 trasferta a Centallo con la Giovanile.

TABELLINO

Fossano: Cirillo, Cesaretti, Faraula (46′ st Bertello), Prato, De Benedetti (22′ pt Specchia), Grandoni (47′ st Quaranta), Campagna, Cattaneo, Alfiero, De Souza (44′ st Skrypnyk), Tarsitano (47′ st Alfieri).

A disp: Menino, Marku, Viglietta, Fantini.

Allenatore: Alberto Merlo.

Acqui: Tamburelli, Martino, Mocerino, Contrafatto (1′ st Piana), Emiliano, Cirio, Biglia (19′ st Costa), Baldizzone (34′ pt Morganti), Guazzo, Innocenti, Bollino (35′ st Mazzarello).

A disp: Ivaldi, Cavallotti, Baretta, Cadario, Morabito.

Allenatore: Andrea Camussi.

Arbitro: Mozzillo di Reggio Emilia (assistenti: Banche e Cutillo di Nichelino).

Marcatori: 5′ pt Alfiero (F), 14′ pt Bollino (A), 35′ pt Alfiero (F), 38′ st De Souza (F), 43′ st Specchia (F).

Note: terreno di gioco in erba sintetica, pomeriggio variabile e fresco; oltre 200 spettatori. Ammoniti Cirio, Mocerino, Piana, Morganti (A). Espulsi Martino (A) al 15′ st con rosso diretto, mister Camussi (A) al 33′ st per proteste.