Connect 2024: un grande risultato per lo sviluppo del network di Cuneo Airport

Si è conclusa la ventesima edizione di CONNECT, il congresso dell’aviazione che ha portato in Piemonte centinaia di delegati di compagnie aeree, aeroporti ed enti del turismo di tutto il mondo. L’Aeroporto di Cuneo ha potuto incontrare le compagnie aeree e gli operatori per sviluppare nuovi collegamenti e promuovere l’offerta turistica della Provincia assieme all’ATL del Cuneese e l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Paolo Merlo, presidente dell’Aeroporto di Cuneo, dichiara: “Siamo orgogliosi di aver contribuito a portare a Torino questo importante evento. CONNECT è una straordinaria occasione per far conoscere la nostra offerta turistica e le eccellenze che il nostro territorio è in grado di offrire”.

CONNECT è l’importante appuntamento annuale che fa incontrare centinaia di rappresentanti delle compagnie aeree e degli aeroporti per sviluppare nuove rotte e sinergie e quest’anno per la prima volta si è tenuto presso Lingotto Fiere a Torino: una vetrina molto importante per la promozione del territorio di tutta la regione e delle infrastrutture aeroportuali piemontesi.

“La Camera di Commercio di Cuneo ha ritenuto opportuno sostenere finanziariamente questo evento che colloca Torino e il Piemonte al centro del mondo dell’aviazione civile” ha commentato il Presidente Mauro Gola. “Abbiamo deciso di farlo, insieme alla Camera di Commercio di Torino, perché confidiamo che gli aeroporti piemontesi possano crescere grazie alle attività di networking di questi tre giorni. È importante che i nostri due aeroporti lavorino insieme, in sinergia, esaltando la complementarità che deve caratterizzare in modo sempre più forte tutti gli attori del sistema aeroportuale piemontese”.

L’Aeroporto di Cuneo lavora a 360 gradi per attrarre nuovi vettori, sviluppare ulteriormente il traffico di aviazione privata e promuovere, grazie alla collaborazione con gli stakeholder e gli enti turistici del territorio, l’offerta turistica del cuneese e delle Langhe per cui lo scalo cuneese costituisce la porta di accesso preferenziale. “Il riscontro degli operatori che hanno avuto l’opportunità di provare l’offerta enogastronomica delle Langhe e di sciare nel comprensorio sciistico di Limone Piemonte è estremamente positivo: speriamo che questo entusiasmo possa trasformarsi in nuovi voli e ulteriori opportunità per sviluppare il turismo locale” ha affermato Georges Mikhael, CEO di Cuneo Airport.