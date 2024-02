È morto Dario Osella, fondatore delle “Fattorie Osella”

Ancora un grande lutto ha colpito il mondo dell’imprenditoria della Granda e non solo.

È mancato, oggi, sabato 10 febbraio, il 92 enne Dario Osella, fondatore delle «Fattorie Osella» di Caramagna Piemonte.

Era nato il 7 luglio 1931 a Caramagna Piemonte, in una famiglia dalle competenze casearie antiche tramandatesi di generazione in generazione. Frequentò il Real Collegio Carlo Alberto I di Moncalieri e poi si iscrisse all’Università, dove ben presto si rese conto che la sua reale vocazione non era diventare un avvocato, ma produrre formaggi.

Nel 1952 diede vita a Caramagna Piemonte al caseificio che tutt’oggi è attivo, occupandosene con sacrificio e dedizione in un periodo difficile come quello del dopoguerra, inventando la celebre Robiola Osella e molti altri formaggi. Nel 1958 sposò Anna Carlotti da cui ebbe due figli, Gino e Rossella.

A metà degli anni Novanta, stipulò un accordo con la Kraft e la cessione del pacchetto di maggioranza per dare ulteriore solidità e futuro all’azienda, che oggi conta 120 dipendenti della zona e copre l’intero mercato italiano.

Giungano alla famiglia Osella sentite condoglianze da parte dall’editore Carlo Borsalino, unitamente ai figli Simona e Davide e delle redazioni della Rivista IDEA e IDEAwebtv.it