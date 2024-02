Cuneo non può sbagliare, domenica c’è Trento: “Uniti e compatti insieme al nostro pubblico” (VIDEO)

Cuneo, ora, non può davvero sbagliare: la Honda Olivero S.Bernardo si gioca un’enorme fetta della propria stagione (e della salvezza), ospitando l’Itas Trentino ultima in classifica. Dopo le sconfitte pesanti con dirette concorrenti (Bergamo e Casalmaggiore) e il ko 3-1 a Novara di domenica scorsa, le “Gatte”, ora penultime vanno a caccia di una vittoria che manca dallo scorso 26 dicembre (nel derby con Pinerolo) e che terrebbe viva la corsa per evitare la retrocessione. Per questo la società ha deciso di lasciar parlare solo il campo, con le giocatrici immerse nel lavoro sul taraflex: ai nostri microfoni, le impressioni ed il punto con il DS Gino Primasso. Cuneo-Trentino si giocherà al Palasport di San Rocco Castagnaretta domenica 11 febbraio alle 17.