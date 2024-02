Al via la Fase Nazionale della Coppa Italia di Eccellenza: programma e avversarie del Saluzzo

E’ tutto pronto per la Fase Nazionale della 57^ edizione della Coppa Italia riservata alle formazioni di Eccellenza. Le 19 vincenti delle rispettive fasi regionali si affrontano nella competizione nazionale organizzata, nella prima parte, in triangolari e abbinamenti, proseguendo con le sfide di andata e ritorno dei Quarti e delle Semifinali che porteranno alla finale in gara unica in campo neutro. La prima giornata dei triangolari e le gare di andata degli accoppiamenti sono in programma mercoledì 14 febbraio alle 14.30.

In palio, oltre all’ambita promozione diretta in Serie D, un trofeo unico nel panorama del calcio nazionale. Nei prossimi due mesi si accenderanno i riflettori sulle formazioni di punta del calcio regionale italiano, un’avventura dallo “spirito epico” con un obiettivo prestigioso: la conquista di un posto d’onore nella storia del calcio LND. La Coppa Italia Dilettanti, istituita dalla Lega nella stagione 1966/67, è una competizione iconica del calcio italiano: la fase nazionale, (fino al 1999/00 prevedeva anche una finale incrociata tra le vincenti della Coppa di Serie D e quelle provenienti appunto dalle regioni), è il terreno ideale per esaltare la competizione sportiva tra le Regioni.

Le partecipanti

Abruzzo: Città di Teramo

Basilicata: Santarcangiolese

Calabria: Bocale Admo

Campania: Sarnese

Emilia Romagna: Terre di Castelli

Friuli Venezia Giulia: Brian Lignano

Lazio: Terracina

Liguria: Imperia

Lombardia: Solbiatese

Marche: Osimana

Molise: Aurora Alto Casertano

Piemonte Vda: Saluzzo

Puglia: Manduria

Sardegna: Ossese

Sicilia: Paternò

Toscana: Terranuova Traiana

CPA Bolzano: Maia Alta Obermais

Umbria: Atletico BMG

Veneto: Villafranca Veronese

Triangolari e Gironi

A: Imperia, Saluzzo, Solbiatese

B: Brian Lignano, Maia Alta Obermais, Villafranca Veronese

C: Terre dei Castelli, Terranuova Traiana

D: Atletico BMG, Osimana

E: Ossese, Terracina

F: Aurora Alto Casertano, Città di Teramo

G: Manduria, Santarcangiolese, Sarnese

H: Bocale ADMO, Paternò

Per gli abbinamenti, in caso di parità di punteggio al termine dei 180’ saranno i rigori a sancire la squadra vincente. La prima classificata di ogni Triangolare passa al turno successivo.

1^ turno

Mercoledì 14 febbraio – ore 15.00

1^ Giornata Triangolari

A: Imperia-Solbiatese – Campo “Marco Polo” di Andora (Sv). Riposa: Saluzzo

B: Maia Alta Obermais-Villafranca Veronese – Campo “Foro Boario” di Merano (Bz). Riposa: Brian Lignano

G: Sarnese-Manduria – Campo “F. Squitieri” di Sarno (Sa). Riposa: Santarcangiolese

Andata – Accoppiamenti

C: Terranuova Traiana-Terre di Castelli – “M. Matteini” di Terranuova Bracciolini (Ar)

D: Osimana-Atletico BMG – “Diana” di Osimo (An)

E: Ossese-Terracina – “Walter Frau” di Ossi (Ss)

F: Aurora Alto Casertano-Città di Teramo – “Marchese Del Prete” di Venafro (Is)

H: Bocale ADMO-Paternò – “Reggio Calabria Campoli” di Canpoli/Bocale (Rc)

Il programma completo

1ª fase triangolari – andata accoppiamenti: 14 febbraio

2ª gara triangolari – ritorno accoppiamenti: 21 febbraio

3ª gara triangolari – ritorno accoppiamenti: 28 febbraio

Quarti di finale – andata: 6 marzo / ritorno: 13 marzo

Semifinali – andata: 20 marzo / ritorno: 3 aprile

Finale: 17 aprile (eventuale)

