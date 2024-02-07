Nuovi raduni per le Rappresentative Piemonte-Vda di Calcio a 5: tutti i convocati

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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Foto da piemontevda.lnd.it

In programma nuovi raduni delle rappresentative Calcio a cinque Femminile Under 15, Under 17 e Under 19.

Under 15 Calcio a 5 – Lunedì 12 Febbraio 2024 – ORE 18.30 Palazzetto Via XXVI Febbraio 10 VERRES (AO)

COGNOME E NOME SOCIETA’
ACAMPORA DIEGO L84
CHIRA ALESSANDRO AOSTA CALCIO 511
CORTI GUIDO MARIA AOSTA CALCIO 511
CRETELLA MARCO ELLEDI FC
FLOREA ALBERTO MATTIA L84
FULGINITI DAVIDE L84
GIANOLIO FEDERICO ELLEDI FC
GRAMOUTE ADAMO CASTELLAMONTE CALCIO A 5
LANO CARLO POLISPORTIVA PASTA
LUBERTO SIMONE AOSTA CALCIO 511
MALINICI ALESSIO SOTIR ATLETICO TAURINENSE
MARANGONI GABRIELE CERES CALCIO A 5
MONTE RIZZI RUBEN TOP FIVE
NICOLA ENRICO ELLEDI FC
PIERRO DENNIS L84
SOLERO CRISTIANO CERES CALCIO A 5
VESCIO VINCENZO AOSTA CALCIO 511

 

Under 17 Calcio a 5 – Lunedì 12 Febbraio 2024 – ORE 20.00 Palazzetto Via XXVI Febbraio 10 VERRES (AO)

COGNOME E NOME SOCIETA’
ALVES RODRIGUES ENRICO ORANGE FUTSAL ASTI
AMANTE GABRIELE L 84
AMICO GIACOMO ORANGE FUTSAL ASTI
ARGIRO SIMONE AOSTA CALCIO 511
BLOM LEONARDO L 84
BRIGNOLO ANDREA L 84
BROGLIATTI MATTIA CASTELLAMONTE CALCIO A 5
BROSIO FILIPPO ATLETICO TAURINENSE
CARACCIOLO FEDERICO ORANGE FUTSAL ASTI
CESARI MAURIZIO ORANGE FUTSAL ASTI
CIGLIUTI NICOLO ORANGE FUTSAL ASTI
COTRONE MARCO AOSTA CALCIO 511
DA SOGHE MATTIA CASTELLAMONTE CALCIO A 5
DE CESARIO LORENZO TOP FIVE
DURANTE MARCO L 84
FERRARIS ALESSANDRO CASTELLAMONTE CALCIO A 5
GAGLIARDI DANIEL CASTELLAMONTE CALCIO A 5
GROSSO JACOPO AOSTA CALCIO 511
POMA MARCO CASTELLAMONTE CALCIO A 5
RUSCIANO GABRIELE FONTA
VERCELLI LUIGI ORANGE FUTSAL ASTI

 

Under 19 Calcio a 5 – Giovedì 15 Febbraio 2024 – ORE 18.30 – Palazzetto Via San Giovanni Bosco 29 – Villanova d’Asti

COGNOME E NOME SOCIETA’
AIGBIDU PRESLEY SERMIG
CAMARGO MENDOCA RAUL ITAR FUTSAL
CARREA GIACOMO ATLETICO TAURINENSE
CHIRONNA JACOPO ORATORIO SANT ANNA – APS
D’ONOFRIO MATTEO TOP FIVE
DEMARIA LORENZO ITAR FUTSAL
DINU LUCA STEFAN SERMIG
EL KOHILI ILYASS SERMIG
FRANZA ALESSANDRO TOP FIVE
GARINO MARCO ATLETICO TAURINENSE
MAGGIO ANDREA TOP FIVE
MAZZEI ALBERTO POLISPORTIVA PASTA
MILEO NICOLO’ TOP FIVE
MORANO LUCA ITAR FUTSAL
PEPE ANDREA ACADEMY TORINO FUTSAL
PIETCHAKI GONCALVE PEDRO HENRIQUE ITAR FUTSAL
ROLANDO FABIO TOP FIVE
TERZANO ALESSIO TOP FIVE
TRENTACOSTE MARCO ATLETICO TAURINENSE
VIGNALE  MATTEO ATLETICO TAURINENSE
ZITARI DENNIS POLISPORTIVA PASTA

 

Femminile Calcio a 5 – Giovedì 15 Febbraio 2024 – ORE 20.00 – Palazzetto Via San Giovanni Bosco 29 – Villanova d’Asti

COGNOME E NOME SOCIETA’
ALTAMURA GIOVANNA TOP FIVE
BIGGI GIULIA ORANGE FUTSAL ASTI
BRUNI ELISA TOP FIVE
BUSETTA GLORIA AURORA NICHELINO
DONNA CRISTINA ORANGE FUTSAL ASTI
GAZA GIULIA TOP FIVE
GORRAZ MARTINA AOSTA CALCIO 511
LAURI LETIZIA U.S. SAINT PIERRE
MACHET ALINE AOSTA CALCIO 511
MAINO BENEDETTA TOP FIVE
MARTINASSO CARLOTTA ATLETICO TAURINENSE
MONTAURO ALESSANDRA ORANGE FUTSAL ASTI
ORFANO ASIA U.S. SAINT PIERRE
RIZZO GIULIA AOSTA CALCIO 511
SPAGNUOLO ELISA U.S. SAINT PIERRE
VAILATI GIADA TOP FIVE
VUILLERMIN FEDERICA U.S. SAINT PIERRE

 

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