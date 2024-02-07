Nuovi raduni per le Rappresentative Piemonte-Vda di Calcio a 5: tutti i convocati

In programma nuovi raduni delle rappresentative Calcio a cinque Femminile Under 15, Under 17 e Under 19.
Under 15 Calcio a 5 – Lunedì 12 Febbraio 2024 – ORE 18.30 Palazzetto Via XXVI Febbraio 10 VERRES (AO)
|COGNOME E NOME
|SOCIETA’
|ACAMPORA DIEGO
|L84
|CHIRA ALESSANDRO
|AOSTA CALCIO 511
|CORTI GUIDO MARIA
|AOSTA CALCIO 511
|CRETELLA MARCO
|ELLEDI FC
|FLOREA ALBERTO MATTIA
|L84
|FULGINITI DAVIDE
|L84
|GIANOLIO FEDERICO
|ELLEDI FC
|GRAMOUTE ADAMO
|CASTELLAMONTE CALCIO A 5
|LANO CARLO
|POLISPORTIVA PASTA
|LUBERTO SIMONE
|AOSTA CALCIO 511
|MALINICI ALESSIO SOTIR
|ATLETICO TAURINENSE
|MARANGONI GABRIELE
|CERES CALCIO A 5
|MONTE RIZZI RUBEN
|TOP FIVE
|NICOLA ENRICO
|ELLEDI FC
|PIERRO DENNIS
|L84
|SOLERO CRISTIANO
|CERES CALCIO A 5
|VESCIO VINCENZO
|AOSTA CALCIO 511
Under 17 Calcio a 5 – Lunedì 12 Febbraio 2024 – ORE 20.00 Palazzetto Via XXVI Febbraio 10 VERRES (AO)
|COGNOME E NOME
|SOCIETA’
|ALVES RODRIGUES ENRICO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|AMANTE GABRIELE
|L 84
|AMICO GIACOMO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|ARGIRO SIMONE
|AOSTA CALCIO 511
|BLOM LEONARDO
|L 84
|BRIGNOLO ANDREA
|L 84
|BROGLIATTI MATTIA
|CASTELLAMONTE CALCIO A 5
|BROSIO FILIPPO
|ATLETICO TAURINENSE
|CARACCIOLO FEDERICO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|CESARI MAURIZIO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|CIGLIUTI NICOLO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|COTRONE MARCO
|AOSTA CALCIO 511
|DA SOGHE MATTIA
|CASTELLAMONTE CALCIO A 5
|DE CESARIO LORENZO
|TOP FIVE
|DURANTE MARCO
|L 84
|FERRARIS ALESSANDRO
|CASTELLAMONTE CALCIO A 5
|GAGLIARDI DANIEL
|CASTELLAMONTE CALCIO A 5
|GROSSO JACOPO
|AOSTA CALCIO 511
|POMA MARCO
|CASTELLAMONTE CALCIO A 5
|RUSCIANO GABRIELE
|FONTA
|VERCELLI LUIGI
|ORANGE FUTSAL ASTI
Under 19 Calcio a 5 – Giovedì 15 Febbraio 2024 – ORE 18.30 – Palazzetto Via San Giovanni Bosco 29 – Villanova d’Asti
|COGNOME E NOME
|SOCIETA’
|AIGBIDU PRESLEY
|SERMIG
|CAMARGO MENDOCA RAUL
|ITAR FUTSAL
|CARREA GIACOMO
|ATLETICO TAURINENSE
|CHIRONNA JACOPO
|ORATORIO SANT ANNA – APS
|D’ONOFRIO MATTEO
|TOP FIVE
|DEMARIA LORENZO
|ITAR FUTSAL
|DINU LUCA STEFAN
|SERMIG
|EL KOHILI ILYASS
|SERMIG
|FRANZA ALESSANDRO
|TOP FIVE
|GARINO MARCO
|ATLETICO TAURINENSE
|MAGGIO ANDREA
|TOP FIVE
|MAZZEI ALBERTO
|POLISPORTIVA PASTA
|MILEO NICOLO’
|TOP FIVE
|MORANO LUCA
|ITAR FUTSAL
|PEPE ANDREA
|ACADEMY TORINO FUTSAL
|PIETCHAKI GONCALVE PEDRO HENRIQUE
|ITAR FUTSAL
|ROLANDO FABIO
|TOP FIVE
|TERZANO ALESSIO
|TOP FIVE
|TRENTACOSTE MARCO
|ATLETICO TAURINENSE
|VIGNALE MATTEO
|ATLETICO TAURINENSE
|ZITARI DENNIS
|POLISPORTIVA PASTA
Femminile Calcio a 5 – Giovedì 15 Febbraio 2024 – ORE 20.00 – Palazzetto Via San Giovanni Bosco 29 – Villanova d’Asti
|COGNOME E NOME
|SOCIETA’
|ALTAMURA GIOVANNA
|TOP FIVE
|BIGGI GIULIA
|ORANGE FUTSAL ASTI
|BRUNI ELISA
|TOP FIVE
|BUSETTA GLORIA
|AURORA NICHELINO
|DONNA CRISTINA
|ORANGE FUTSAL ASTI
|GAZA GIULIA
|TOP FIVE
|GORRAZ MARTINA
|AOSTA CALCIO 511
|LAURI LETIZIA
|U.S. SAINT PIERRE
|MACHET ALINE
|AOSTA CALCIO 511
|MAINO BENEDETTA
|TOP FIVE
|MARTINASSO CARLOTTA
|ATLETICO TAURINENSE
|MONTAURO ALESSANDRA
|ORANGE FUTSAL ASTI
|ORFANO ASIA
|U.S. SAINT PIERRE
|RIZZO GIULIA
|AOSTA CALCIO 511
|SPAGNUOLO ELISA
|U.S. SAINT PIERRE
|VAILATI GIADA
|TOP FIVE
|VUILLERMIN FEDERICA
|U.S. SAINT PIERRE