In servizio 15 nuovi agenti del Nucleo Faunistico Ambientale del Corpo di Polizia locale della Provincia

Hanno preso servizio oggi giovedì 1° febbraio i 15 nuovi agenti del Nucleo Faunistico Ambientale del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cuneo, vincitori del concorso pubblico a cui avevano presentato domanda 378 candidati. Con i neoassunti sale a 28 il numero degli addetti del Nucleo Faunistico Ambientale, che dal 1° gennaio è stato riorganizzato come Corpo di Polizia locale della Provincia.

I 15 nuovi dipendenti, in maggioranza giovani e di cui fanno parte anche quattro donne, seguiranno ora un precorso di formazione accanto ai colleghi più esperti. Il loro compito sarà quello di vigilanza, educazione, prevenzione, contrasto e repressione delle violazioni relative alle discipline regolanti le funzioni delegate dalla Regione Piemonte in materia di caccia e di pesca, attività e controlli inerenti la fauna selvatica, raccolta dei funghi epigei ed ipogei, raccolta di minerali, assetto forestale, patrimonio escursionistico, polizia idraulica, oltrechè dalla normativa nazionale in materia ambientale.