Presentati alla BIT di Milano i principali eventi outdoor delle montagne cuneesi

Nella giornata di lunedì 5 febbraio, in occasione della BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, l’ATL del Cuneese ha proposto una presentazione alla stampa dedicata alle Alpi di Cuneo e ai grandi eventi outdoor che ogni anno attraggono sul territorio numerosi sportivi dall’Italia e dall’estero.

Ospite nello stand della Regione Piemonte, con la regia di VisitPiemonte, l’ATL ha proposto a operatori e giornalisti un incontro dedicato a tre eventi cardine dell’offerta turistica en plein air del Cuneese: la Granfondo La Fausto Coppi, la 100 Miglia Monviso e il M.O.T. Maira Occitan Trail. A coronare il connubio tra pianura e montagna, tra la vocazione artistica e outdoor del territorio, il riconoscimento di Cuneo Città Alpina dell’anno 2024.

“Si è trattato di un primo momento importante di lancio di questi eventi: La Fausto Coppi è un appuntamento storico per il mondo bike e ha numeri ormai consolidati: oltre 2.500 partecipanti e più di 40 paesi di provenienza per ogni edizione. La 100 Miglia Monviso che si inerpica sulle montagne del Saluzzese e il M.O.T. che prende il via da Dronero per raggiungere le cime della Valle Maira sono trail di più recente nascita, ma in costante crescita. – ha dichiarato in apertura il Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi – Si tratta di appuntamenti che permettono di vivere esperienze a stretto contatto con la natura incontaminata delle nostre Alpi: questo è il vero punto di forza.”

A presentare le iniziative il co-organizzatore della Granfondo La Fausto Coppi Officine Mattio Davide Lauro, intervenuto con collegamento video, il Direttore della Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo e membro dello staff di Terres Monviso Alberto Dellacroce e Alessandro Carucci in rappresentanza del Consorzio Turistico Valle Maira.

Il Piemonte – ed il Cuneese in particolare – è sempre stato terra di grandi scambi e commercio tra Italia e Francia, tra montagna, mare e Pianura Padana. Numerose vie per il commercio del sale e di prodotti agricoli, ma anche vie di passaggio di pastori, pellegrini e viaggiatori hanno segnato il territorio disegnandovi un vero e proprio crocevia di strade, sentieri e mulattiere. Queste vie, con il tempo parzialmente dismesse, rappresentano oggi un grande patrimonio di strade bianche o asfaltate a bassa percorrenza, da vivere e scoprire a piedi o in sella alla bici.

I GRANDI EVENTI OUTDOOR DELLE ALPI DI CUNEO

GF La Fausto Coppi. 30 giugno 2024

La salita al Colle del Fauniera è una di quelle salite che sa fare la differenza ed è la protagonista della Gran Fondo La Fausto Coppi che ogni anno a giugno attira sulle Alpi di Cuneo ciclisti da tutto il mondo per pedalare lungo l’anello Cuneo – Colle del Fauniera – Cuneo con 177 Km per più di 4000 metri di dislivello.

Alcuni numeri 2023: 62 nazioni partecipanti, 2800 partecipanti, oltre 40 espositori nell’area expo in Piazza Galimberti a Cuneo e partecipazione di giornalisti specializzati, soprattutto della stampa straniera.

La Fausto Coppi scende in campo: non solo sport, ma anche valori, con progetti concreti legati alla sostenibilità sociale ed ambientale. Nel 2023 l’evento è stato segnato con un’impronta green ottenendo la Certificazione EcoEvents da Legambiente, piantumando 34 alberi nei 5 Comuni del percorso creando il bosco diffuso della Coppi e firmando il manifesto URBACT a supporto dello sviluppo urbano sostenibile promosso dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Inoltre, sono state attivate le seguenti iniziative: ai concorrenti è stata fornita acqua imbottigliata a pochi km da Cuneo con evidente limitato trasporto del prodotto, sul percorso erano operative 8 biciclette servoassistite per la raccolta di eventuali rifiuti gettati lungo il percorso e auto di servizio tutte 100% elettriche, nel pacco gara sono stati inseriti esclusivamente prodotti a km 0 e, infine, la medaglia consegnata ai partecipanti è stata prodotta con copertoni riciclati.

L’impegno dell’ASD FAUSTO COPPI ON THE ROAD / CUNEO è rivolto anche all’inclusione sociale con alcuni progetti e iniziative volte a dare spazio anche alle persone con disabilità fisica e sensoriale, ai giovani e ai bambini.

La 100 miglia Monviso. 19-21 luglio 2024

M160K – Saluzzo, venerdì 19 luglio

M45K – Sampeyre, sabato 20 luglio

M20K – Brossasco, domenica 21 luglio

Monviso Trail – Crissolo, domenica 25 agosto

La scommessa di un territorio: 3 gare podistiche per un grande weekend di sport tra due bellissime vallate dell’arco alpino, atleti da tutto il mondo, migliaia di persone tra il pubblico, associazioni ed enti di territorio, decine di rifugi e Comuni coinvolti, una location spettacolare.

Due nuove distanze per un trittico di gare in luglio, una 45 e una 20 per arrivare davvero a tutti coloro che amano il trail e le corse in natura. É la sintesi perfetta dell’ultra trail del Monviso, la corsa nata quattro anni fa dall’intuizione di unire in un unico intenso itinerario borghi medievali e paesaggi montani, notti stellate e albe mozzafiato.

Un appuntamento speciale, a cui si è affezionato non soltanto il popolo degli ultra trailer: attorno a questa gara si catalizzano energie e passioni, voglia di partecipare ed emozionarsi di fronte allo sforzo fisico e mentale di atleti che lungo 160 chilometri compiono un viaggio dentro sé stessi. C’è una storia per ogni atleta alla partenza. E ogni piccolo ristoro incontrato nel percorso conta.

M.O.T. Una gara dai tempi diversi. 20-22 settembre 2024

La Valle Maira è sempre stata un territorio unico, che ha saputo salvaguardare la propria selvaggia bellezza e le proprie antiche tradizioni. Grazie al Maira Occitan Trail (M.O.T.) la Valle si apre a chi la vuole scoprire di corsa, con una proposta inedita e originale.

In Valle Maira il tempo si è fermato, lasciandoci in dono una natura incontaminata e tradizioni ancora ricche di significato. Correre tra le nostre montagne significa immergersi in un territorio che ha molto da raccontare e per scoprirlo al meglio abbiamo ideato una gara pensata per chi nel trail running cerca innanzitutto il piacere della scoperta. Non solo prestazione, quindi, ma un viaggio a tappe capace di lasciare un’esperienza senza eguali.